전남도, 산업재해 ‘사각지대’ 소규모 사업장 집중 관리 나선다

전남도는 고용노동부가 주관한 ‘지역 중대(산업)재해 예방 사각지대 해소사업’ 공모에 선정돼 국비 13억원을 확보했다고 2일 밝혔다. 이번 사업은 안전관리 여건이 상대적으로 취약한 50인 미만 중소기업을 대상으로 산업재해를 사전에 예방하고, 현장 중심의 자율적 안전관리 체계를 구축하기 위해 추진된다.

산업재해 예방 업무협약. 전남도 제공

이번 공모에는 전국 8개 광역자치단체가 선정됐으며, 전남을 비롯해 인천, 경기, 부산 등이 포함됐다. 사업비는 전액 국비로 고용노동부가 부담한다.

전남도는 전남경영자총협회, 전남노동권익센터, 한국노총 등 노사민정협의체와 전남지역 산업단지·농공단지 협회와 협력해 지역 산업 특성을 반영한 맞춤형 안전 지원을 추진할 계획이다.

주요 사업 내용은 △산업안전관리 전문가 컨설팅을 통한 사업장 위험요인 발굴(120곳) △자율적 안전관리 시스템 구축 지원(120곳) △밀폐공간 등 위험 사각지대 안전시설물 설치 지원(130곳) △외국인 근로자를 위한 9개 외국어 안전교육 콘텐츠 제공 △이동식 크레인·지게차 종사자 600명을 대상으로 한 맞춤형 안전교육 등이다.

특히 고령 노동자와 외국인 노동자 등 산업재해 취약계층이 집중된 소규모 사업장을 중심으로, 실제 현장에서 위험 요소를 제거하는 데 초점을 맞춘다. 산업안전관리 전문가 12명이 참여해 사업장별 맞춤형 컨설팅을 진행하고, 안전시설물 설치를 통해 사고 예방 효과를 높일 방침이다.

이와 함께 산업안전 우수사례를 발굴·공유하고, 공중파 및 지역 언론을 활용한 홍보를 통해 안전문화 확산에도 나선다. 안전관리 우수업체는 ‘안전 챔피언’으로 선정해 자율적 안전관리 참여를 유도할 계획이다.

전남도는 지난 1월 30일 서울지방고용노동청에서 고용노동부와 업무협약을 체결하고, 사업의 원활한 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.

서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “이번 사업을 통해 출근한 모습 그대로 퇴근하는 안전한 일터를 만들겠다”며 “산업재해 예방의 사각지대를 해소하고, 중소사업장의 안전관리 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 말했다.