李대통령 “망국적 부동산 투기 옹호 그만”…연일 고강도 SNS 메시지

이재명 대통령이 연일 부동산 시장을 겨냥한 강도 높은 메시지를 내놓고 있다. 역대 민주당 정부의 발목을 잡아 온 부동산 문제를 해결하기 위해서는 임기 초반 시장에 분명한 신호를 줘야 한다는 판단이 깔린 것으로 보인다.

질문하는 이재명 대통령 - 이재명 대통령이 지난달 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 엑스(X·옛 트위터)에 국민의힘이 정부의 부동산 정책을 비판한 내용의 기사를 공유하며 “망국적 부동산 투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하시면 어떨까요”라고 적었다. 이 대통령의 부동산 메시지를 놓고 국민의힘이 공세에 나서자 바로 맞받아친 셈이다.

최 수석대변인은 전날 논평에서 “필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 ‘부동산 배급’에 만족하라는 말과 다르지 않다”고 주장했다. 서울 공공부지 주택공급 목표량 2만8600가구 중 1만9300가구가 과거 문재인 정부의 ‘8·4 대책’ 후보지였던 점을 거론하며 “문재인 정부의 실패를 그대로 가져와 놓고도 '대책'이라고 말하는 것이 부끄럽지 않나”라고도 했다.

이 대통령은 주말 이틀간(1월 31일~2월 1일) 부동산 관련 메시지를 4건이나 X에 올리는 등 SNS 소통을 늘려가고 있다. 이 대통령은 지난달 31일 야당의 부동산 정책 비판에 대해 “말 배우는 유치원생처럼 말을 제대로 못 알아듣는 분들이 있다”며 “언어의 기본적 맥락과 의미를 이해하지 못하니 말이 길어진다”고 직격했다. 그러면서 “정부는 의지와 수단을 모두 가지고 있으니 정부 정책에 맞서 손해보지 말고 기회가 있을 때 놓치지 말고 감세혜택 누리며 다주택을 해소하라”고 말했다.

이날 올린 또 다른 글에서는 5월 9일 종료되는 ‘다주택자 양도세 중과 유예’를 연장하지 않겠다고 하자 시장에 ‘급매’가 나왔다는 내용의 기사를 공유했다. 이 대통령은 “부동산 정상화는 5000피(코스피 5000), 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 했다. 그러면서 “망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수만 하면 될 일”이라고 강조했다.

이 대통령은 전날에는 “몇몇의 불로소득 돈벌이를 무제한 보호하려고 나라를 망치게 방치할 수는 없다”며 “집값 안정은 무슨 수를 써서라도 성공시킬 것”이라고 적었다.

이어 다주택자 중과 유예 종료로 인한 부작용을 지적한 기사를 올리며 “망국적 투기 두둔이나 정부 ‘억까’(억지로 까기)만큼은 자중해달라”며 “집값과 임대료가 천정부지로 올라 젊은이들은 결혼을 포기하고, 출산이 줄어 나라가 사라질 지경에 이르렀는데 그렇게 버는 돈에 세금 좀 부과한 것이 그렇게 부당한 것일까”라고 반문했다.

이 대통령은 “집값 안정을 위해 가능한 수단은 얼마든지 있지만, 현실적으로는 정치적 유불리 때문에 지금까지는 최적의 강력한 수단을 쓰지 못해 왔다”며 “국민을 믿고 정치적 유불리에서 벗어나면 반드시 불가능한 일도 아니다”라고 거듭 강조했다.