KT SAT, 미국 아르테미스 2호 실리는 ‘K-라드큐브’ 관제 수행

KT SAT(샛)이 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스 2호’ 미션에 실리는 한국 ‘K Radcube(라드큐브)’ 사업에 참여한다.

KT 샛은 K 라드큐브 위성 관제와 지상국 운영 등 통합 운용을 수행한다고 2일 밝혔다.

‘K 라드큐브’ 운영 개념 이미지. 한국천문연구원 제공

아르테미스 2호는 NASA가 추진하는 유인 달 탐사 프로젝트로 우주비행사 4명이 오리온 우주선을 타고 달 주변을 비행한 뒤 지구로 돌아오는 임무다. 한국은 이 프로젝트에 국제 협력 국가로 참여해 큐브위성 K 라드큐브를 실어 보낸다.

이 큐브위성은 고지구궤도(HEO)에서 우주 데이터를 수집하는 과학 위성이다. 국내 개발 위성 최초로 방사선 지대인 밴앨런대를 지나 우주 방사선을 측정하고, 방사선이 우주인과 우주용 반도체 소자∙부품에 미치는 영향 등을 분석하기 위한 기초 데이터를 수집한다.

KT 샛은 위성과 지상국 간 텔레메트리 송수신, 위성 상태 모니터링, 과학 데이터 수집 등 위성 운용 전 과정을 맡는다. 자체 개발 소프트웨어를 활용해 데이터 확보, 관리, 분석 업무를 수행할 계획이다.

KT SAT 직원이 용인위성관제센터에서 관제 업무를 하고 있다. KT SAT 제공

회사는 미국, 유럽, 아시아, 남미 등 5개 지상국을 연동하고, 통합 운용 체계를 구축해 우주 환경에서 발생할 수 있는 불확실성을 최소화할 방침이다.

서영수 KT 샛 대표는 “이번 임무를 통해 심우주와 비정지궤도 위성 운용 역량을 고도화하고, 향후 달·화성 탐사 등 글로벌 우주 프로젝트 참여 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.