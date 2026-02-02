새로운 먹거리 HVAC 잡자… LG전자 북미 시장 집중 공략

‘유니터리 시스템’으로 주거용 냉난방 시장 공략 강화

액체냉각 솔루션 비롯한 산업용·상업용·부품 솔루션도 선보여

LG전자가 북미 시장에 특화된 HVAC(냉난방공조) 시스템을 앞세워 북미 공조시장 공략에 나선다.

LG전자는 2∼4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 공조전시회 'AHR 엑스포 2026'에 참가한다. 북미 주거 환경에 최적화된 맞춤형 냉난방 제품인 '유니터리 시스템'을 선보일 예정이다. 이외에도 높은 에너지 효율과 내구성, 유지보수 및 설치 유연성을 두루 갖춘 상업용 및 산업용 고효율 HVAC 솔루션도 전시한다.

LG전자가 현지시간 2일부터 4일까지 미국 라스베가스에서 열리는 북미 최대 공조전시회 ‘AHR EXPO 2026’에 참가해 주거용, 상업용, 산업용 등 다양한 HVAC 솔루션을 선보인다. 사진은 북미 주거환경에 최적화된 LG전자의 유니터리 인버터 히트펌프. LG전자 제공

LG전자는 총 447㎡(약 135평) 규모의 공간에 ▲주거용존 ▲상업용존 ▲산업용존을 조성, 방문객들이 LG전자의 고객 맞춤형 HVAC 토털 솔루션을 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.

주거용 제품으로는 ‘유니터리 시스템’의 대표 모델인 ‘유니터리 인버터 히트펌프’ 실외기 라인업을 전시했다.

유니터리 시스템은 단독주택이 많고 천장이 높은 북미 지역에서 가장 보편적으로 사용되는 주거용 냉난방 시스템이다. 규격화된 실외기와 실내 공조 장치로 구성되어 있으며, 건물에 설치된 덕트(duct, 배관)를 통해 집 전체에 따뜻하거나 시원한 공기를 공급하는 방식이다.

유니터리 인버터 히트펌프는 안정적인 운전 성능을 통해 주거 공간 전반에 균일한 냉난방을 제공한다. LG전자 관계자는 “냉매 누출 감지 센서를 적용해 안전성을 강화하는 등 북미 주거용 시장에이 요구하는 높은 신뢰성과 뛰어난 실용성을 고루 갖췄다”고 설명했다.

LG전자는 이번 전시를 통해 AI데이터센터를 위한 액체냉각 솔루션등 다양한 산업용 HVAC 솔루션도 공개한다. LG전자의 CDU는 금속 재질의 냉각판(콜드 플레이트)을 서버 내 열 발생이 많은 CPU·GPU 등 칩에 직접 부착하고, 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식히는 방식이다. 기존 공기냉각 방식에 비해 설치 공간은 작고 에너지 효율이 높아, 서버 랙 밀도가 높고 기존 데이터센터보다 더 많은 열을 발생시키는 AI 데이터센터에서 안정적으로 활용할 수 있다.

한편, LG전자는 지난해에 이어 올해도 핵심 부품 기술력인 ‘코어테크’를 확인할 수 있는 부품 솔루션 전시 부스를 별도로 마련했다. 컴프레서, 모터, 팬모터, 드라이브 등 핵심 공조 부품을 통합 제공하는 ‘올인원 부품 솔루션’을 전시한다.

이재성 LG전자 ES사업본부장은 “차별화된 유니터리 시스템과 HVAC 솔루션을 앞세워 북미를 포함한 글로벌 공조 시장 공략에 더욱 속도를 낼 것”이라고 밝혔다.