LF 헤지스, 상하이 명품거리에 첫 해외 플래그십 오픈…“글로벌 위상 강화”

LF의 컨템포러리 캐주얼 브랜드 헤지스는 글로벌 플래그십 전략의 첫 해외 거점인 ‘스페이스H 상하이(SPACE H Shanghai)’를 상하이 신천지에 공식 오픈했다고 2일 밝혔다.

스페이스H 상하이. 헤지스제공

‘스페이스H 상하이’는 명동에 위치한 ‘스페이스H 서울’에 이어 두 번째로 선보이는 헤지스의 플래그십이자, 해외 시장에 처음 공개하는 브랜드 하우스다. 헤지스의 브랜드 철학과 헤리티지를 집약한 이 공간은, 상하이 도심 한가운데에서 헤지스가 지향하는 현대적 럭셔리의 방향성을 공간으로 구현함과 동시에, 글로벌 브랜드로서의 위상을 증명하는 전략적 거점으로 기획됐다.

상하이 신천지는 글로벌 럭셔리 브랜드들이 밀집한 대표적 프리미엄 상권으로, 단순한 유통 채널을 넘어 브랜드의 위상과 지속 가능성을 가늠하는 무대로 평가받는 지역이다. 헤지스는 이 핵심 상권에서 ‘프리미엄 경험’에 적극적인 20~40대 현지 고객과 글로벌 관광객을 대상으로, 글로벌 브랜드로서의 존재감을 본격적으로 각인시키는 플래그십 거점으로 ‘스페이스H 상하이’를 운영할 계획이다.

‘스페이스H 상하이’는 헤지스의 핵심 브랜드 스토리인 ‘영국 로잉 클럽 문화(Rowing Club Culture)’를 현대적이고 조형적인 건축 언어로 재해석한 ‘글라스 슁글 빌딩(Glass Shingles Building)’으로 완성됐다. ‘슁글(Shingle)’은 자연에서 보호막이자 전통 건축에서 외벽을 이루는 재질로, 헤지스는 이를 대형 스케일의 반투명 유리 파사드로 확장해 전통과 현재가 공존하는 새로운 럭셔리 건축 언어를 구현했다.

건물 전체를 감싸는 유리 슁글은 낮에는 자연광을 부드럽게 확산시키고 밤에는 도시 속에서 은은하게 빛나는 실루엣을 만들며 상징적 존재감을 드러낸다. 플래그십의 건축·인테리어는 셀린느, 생로랑, 질샌더 등 주요 럭셔리 브랜드의 플래그십을 설계한 ‘Casper Mueller kneer Architects’가 맡아 완성도를 높였다.

총 130평 규모의 실내 공간은 브랜드 헤리티지의 근원인 영국 로잉 클럽 문화를 현대적으로 재해석한 요소들로 채워졌다. 라커 룸을 연상시키는 월 유닛, 조정 장비, 빈티지 가구, 컬러 러그 등 디테일은 마치 헤지스의 ‘헤리티지 뮤지엄’에 들어온 듯한 몰입형 경험을 제공한다.

1층은 헤지스의 핵심 라인을 중심으로 브랜드 헤리티지를 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐다. 아이코닉 컬렉션을 비롯해 데님 라인 ‘헤지스 블루’, 프리미엄 라인 ‘그리니치’, ‘로잉 클럽 컬렉션’, 브랜드 캐릭터 ‘해리(HARRY)’를 앞세운 캐릭터 라인업 등 주요 컬렉션과 함께 영 라인 ‘히스(HIS)’를 한 공간에 선보인다.

2층에는 이중 높이로 설계된 VIP 라운지를 마련해 차별화된 브랜드 경험을 제공한다. 특히 1층과 2층을 잇는 공간에는 헤지스의 브랜드 스토리를 담은 AI 기반 영상과 대형 조정 장비 오브제를 전시해, 매장에 들어서는 순간부터 브랜드 세계관을 입체적으로 경험할 수 있도록 했다.

헤지스는 2007년 중국 3대 신사복 기업 중 하나인 ‘빠오시냐오 그룹’과 전략적 파트너십을 맺고 라이선스∙유통 복합 모델로 중국 사업을 전개해 왔다. 고급화 전략과 로컬라이제이션을 기반으로 지역별 문화와 소비자 취향에 최적화된 제품 혁신을 이어가며 상하이 강후이, 캐리 센터, 남경 금응 등 주요 명품 백화점이나 대형 쇼핑몰을 중심으로 600여개 매장을 운영하며 ‘고급 캐주얼 브랜드’ 이미지를 공고히 했다. 특히 중국 내 헤지스의 성장은 단순한 외형 확장이 아니라, 30대 핵심 고객층이 브랜드를 지탱하는 구조 위에서 이뤄지고 있다는 점에서 주목된다.

2019년과 2024년에는 빠오시냐오 그룹과 함께 런던패션위크에 참가하며 글로벌 브랜드로서의 위상을 강화했다. 이러한 지속적인 투자 속에서 지난해(2025년) 중국 매출은 전년 대비 10% 성장세를 기록했다.

김상균 LF 대표이사는 “중국 시장에서 헤지스는 디자인과 품질 경쟁력 측면에서 글로벌 프리미엄 브랜드들과 동일한 기준으로 평가받는 단계에 진입했다”며 “이를 기반으로 핵심 글로벌 시장에서도 브랜드 정체성과 경쟁력을 더욱 정교하게 확장하고, 공간·콘텐츠·제품 전반에 걸친 중장기 투자를 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.