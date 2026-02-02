콜마홀딩스 라우드랩스, AI로 화장품 기획안 만든다

콜마홀딩스는 관계사인 라우드랩스(LoudLabs)가 국내 최초로 인공지능(AI) 기반 상품 기획 플랫폼 서비스를 선보인다고 2일 밝혔다. 사용자가 키워드만 입력하면 AI가 이를 분석해 상품 콘셉트부터 컬러, 제형, 용기 타입까지 구체적인 기획안을 제안해 주는 혁신적인 플랫폼이다. 1인 사업자와 중소 브랜드도 AI를 통해 손쉽게 제품을 기획할 수 있어 창업의 문턱이 낮아졌다.

이 플랫폼은 한국콜마가 축적한 연구·개발 데이터를 활용해 최적의 제형을 추천하고, 최신 트렌드를 반영한 상품 기획안을 제시한다. 특히 기존에 1~3개월이 걸리던 작업을 단 30초 만에 높은 정확도로 완성할 수 있다. 완성된 기획안을 바탕으로 ODM 기업과 즉시 협업이 가능해 개발 기간이 획기적으로 단축된다. 현재 서비스 오픈 기념으로 한시적 무료 서비스를 제공하며, 추후 유료 서비스로 전환될 예정이다.

라우드랩스는 상품과 트렌드의 특성을 데이터화하는 연구를 수년간 꾸준히 지속해왔다. 이 과정에서 상품화 방향성을 자동으로 도출하는 AI 기술과 알고리즘을 확보했다. 이와 관련해 ‘화장품 트렌드 예측 서비스 제공 장치, 방법 및 프로그램’이라는 이름으로 국내 특허를 등록했으며, 해외 특허도 출원 중이다.

콜마홀딩스 관계자는 “이 서비스는 사용자가 원하는 결과에 최적화된 기획안을 제공하는 협업형 AI 에이전트로, 이제 화장품 사업도 AI에 물어보면 되는 시대가 열렸다”며 “앞으로 국내는 물론 글로벌 고객들도 손쉽게 이용할 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 라우드랩스는 화장품 브랜드 인큐베이팅 플랫폼 기업인 플래닛147의 자회사이자 콜마홀딩스의 손자회사다.