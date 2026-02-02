“졸음·빙판길 조심”…고속도로 사망사고 2월 가장 많아

고속도로 사망사고는 상반기 중 2월에 가장 많이 발생해 운전자의 각별한 주의가 필요하다.

게티이미지뱅크 제공

한국도로공사는 최근 3년간 상반기 중 2월에 고속도로 교통사고로 인한 사망자가 가장 많았다며 이용자들의 안전 수칙 준수를 당부했다.

2일 도로공사에 따르면 2023~2025년까지의 2월 사망자는 45명이다. 이중 화물차 관련은 전체의 56%(25명)를 차지했다. 사고의 주요 원인으로는 졸음과 주시 태만, 기온 하강에 따른 열악한 도로 환경 등으로 나타났다.

따라서 도로공사는 다음과 같은 안전 수칙 준수를 강조했다. 피로를 느끼거나 2시간 이상 주행 시 휴게소나 졸음쉼터에서 충분한 휴식을 취하고 주기적으로 차량 실내를 환기해야 한다.

강설과 혹한에는 평소보다 20~50% 감속하는 게 좋다. 사고·고장 때에는 차 안 대신 안전한 곳에서 도로공사 콜센터 등으로 신고해야 한다. 차간거리도 중요하다. 시속 100㎞ 주행 시 최소 100m 이상 간격을 유지하고 차로가 줄어드는 곳에서는 차선 변경을 삼가고 서행해야 한다.