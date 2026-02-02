인천 서구의회, 새해 첫 임시회 주요 업무보고 안건 처리

인천 서구의회가 2일 2026년 새해 첫 제278회 임시회를 개회했다. 이번 회기는 2026년도 주요 업무계획을 보고 받고, 조례안 등 15개 안건을 처리할 예정이다.

이날 송승환 의장은 “제3연륙교인 청라하늘대교 개통과 명칭 확정은 우리 지역의 위상을 한 단계 끌어올리는 성과”라며 “새롭게 출범할 서해구를 대표하는 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 의회 차원의 정책적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이어 “2026년은 서해구·검단구로 분구되는 역사적 전환점인 만큼 행정체제 개편 과정에서 주민 불편과 혼란을 최소화할 것”이라며 “두 지역이 차질없이 시작할 수 있도록 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 덧붙였다.

제1차 본회의에서는 △제278회 서구의회 임시회 회기결정의 건 △구청장 및 관계 공무원 출석 요구의 건 등을 의결했다. 임시회는 10일간 진행되며, 11일 제2차 본회의를 끝으로 마무리될 예정이다.

교섭단체 대표연설에서 송이 의원은 분구와 주요 정책 추진 과정에서 재정 부담 및 생활 여건의 점검 필요성을 언급했다. 홍순서 의원은 “기초의회 대표성 강화, 민생경제 회복, 취약계층 보호, 환경과 원도심 개선 등 주요 과제를 추진하겠다”고 말했다.