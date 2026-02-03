현대성우쏠라이트, 동계 스포츠 인재 양성 위해 한국대학스키연맹과 5년 연속 후원

사회공헌활동 일환으로 비인기 종목 스포츠에 대한 후원 지속

좌측부터 현대성우쏠라이트 고장환 이사, 한국대학스키연맹 오근택 수석부회장

현대성우쏠라이트가 한국대학스키연맹과 5년 연속 후원 협약을 맺으며 동계 스포츠 저변 확대에 힘을 보탠다. 양측은 지난달 27일 평창 용평리조트에서 협약식을 갖고, 국내 대학 스키의 발전과 인재 육성을 위한 상호 협력을 지속하기로 약속했다.

이날 행사에는 현대성우쏠라이트 고장환 이사와 한국대학스키연맹 오근택 수석부회장 등 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다. 이번 협약을 통해 전달된 1,000만 원의 후원금은 연맹 소속 선수들의 훈련 여건 개선 및 유망주 발굴을 위한 재원으로 투입될 계획이다.

한국대학스키연맹은 대한스키·스노우보드협회 산하 기구로서 전국 규모의 대학 및 유소년 스키대회를 매년 주관하고 있다. 단순히 대회를 개최하는 데 그치지 않고 교육 프로그램과 세미나를 병행하며 전문적인 스키 인재를 양성하는 데 주력하고 있다.

권순영 한국대학스키연맹 회장은 “현대성우쏠라이트의 지난 4년간 후원을 통해 연맹이 질적·양적으로 성장할 수 있었으며, 모든 스키어를 대상으로 하는 오픈 레이싱 대회도 개최하고 있다”며 “동계 스포츠의 꽃인 알파인스키의 발전과 대한민국 미래를 이끌어갈 대학생 선수들의 성장을 위해 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 전했다.

현대성우쏠라이트 측은 “현대성우그룹은 저변 확대가 필요한 스포츠와 문화 분야에 대한 지원을 꾸준히 이어가며 인재 육성에 기여하고자 한다”며 “이번 후원 협약이 한국대학스키연맹 선수들이 보다 안정적인 환경에서 훈련에 전념하고 기량을 향상시키는 데 도움이 되기를 기대한다”고 화답했다.

현대성우쏠라이트는 비인기 종목 활성화에 앞장서 온 기업으로 잘 알려져 있다. 1997년 창단한 ‘쏠라이트 인디고 레이싱’을 비롯해 2019년 라크로스 국가대표팀 후원 등 폭넓은 스포츠 마케팅을 전개하고 있다. 특히 지난 1월 28일 마무리된 제34회 한국대학스키연맹 회장배 스키대회 신인부 경기를 통해서도 지원의 결실을 확인한 바 있다.

한편 현대성우쏠라이트는 지주회사인 현대성우홀딩스를 비롯해 브레이크 디스크, 엔진 파츠, 알로이 휠 등 자동차 부품 전문 기업인 현대성우캐스팅과 함께 현대성우그룹에 속해 있다.