[속보] 金총리, 李대통령 부동산 메시지에 “임기 4년 이상 남아, 일관되게 갈 것”

이재명 대통령이 연일 SNS를 통해 부동산 투기 억제와 집값 안정에 대한 강한 의지를 드러낸 가운데 김민석 국무총리도 “4년 이상 임기가 남아있다. 말한 것은 지킨다”며 부동산 정상화에 힘을 보탰다.

김민석 국무총리가 2일 서울 총리공관에서 열린 출입기자 간담회에 발언하고 있다. 뉴시스(공동취재)

김 총리는 2일 총리 서울공관에서 열린 신년 기자간담회에서 최근 이 대통령이 연일 고강도 '부동산 안정 메시지'를 발신하는 상황과 관련해 이같이 해석했다.

그는 “과거 진보·보수 정부를 막론하고 부동산 정책과 관련해 일정한 성과를 보지 못했던 경우는 애초 시작한 기조를 지키지 못한 것이 주된 요인 중 하나라고 보고 있다”고 언급했다.

이어 정부의 부동산 정책 기조에 대해 △근본적으로 지방균형발전을 통해 장기적으로 푼다 △안정적 공급을 지속한다 △과도한 수요는 금융 등 합리적 방법으로 시장을 교정한다 △세제 등을 통한 접근법은 가능한 한 쓰지 않되, 어떠한 정책도 배제하지 않는다 △밝힌 입장은 일관되게 실행한다 등 5가지라고 설명했다.

그는 “정부 초기 부동산 시장의 과열을 막기 위해 금융과 관련해 일정한 수요 통제책을 썼고, 일정한 효과를 봤다”며 “그것만으로 해결될 수 있을 것으로 기대하지 않았기에 수도권에 내실 있는 공급을 늘릴 방안을 준비해서 발표했다”고 했다.

그러면서 “적정한 수요 억제책을 과거에도 구사했고, 앞으로도 얼마든지 구사할 수 있다는 의지를 천명한 것”이라고 강조했다. 또 “대통령의 집중적인 트윗은 이런 정책 기조가 일관되게 갈 것이다, 변경될 것이라고 기대하지 않았으면 좋겠다는 메시지를 강화해서 드린 것”이라고 덧붙였다.