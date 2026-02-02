한국판 ‘물랭 루주’ 청담나인, 재즈와 함께하는 특별한 밸런타인 데이

한국판 ‘물랭 루주’ 청담나인이 밸런타인 데이(2월 14일)을 맞아 연인과 지인, 가족이 즐길 수 있도록 재즈가 함께 하는 점심과 저녁을 선사한다.

2일 청담나인에 따르면 청담나인은 14일 ‘밸런타인 재즈 콘서트 (Valentines’ Jazz Concert)’란 이름으로 스페셜 점심과 저녁을 준비했다.

점심과 저녁 코스 메뉴는 동일한데, 메인 요리인 스테이크 용량에 따라 일부 차이를 보인다.

스타터는 식전 빵과 RMW 샤퀴테리의 베이컨과 다양한 야채가 들어간 리오네즈 샐러드로 제공된다.

이후 랍스터 내장으로 맛을 낸 랍스터 리소또, 한우 1+ 채끝 스테이크와 그릴드 베지터블이 뒤를 있는다.

후식으론 켜켜이 쌓아 만든 감자 도피누아즈와 버터소스, 딸기와 초콜릿의 밸런타인 디저트가 준비돼 있다.

또한 점심과 저녁 모두 재즈 공연을 함께 즐기면서 식사를 할 수 있다.

점심 공연에는 몽마르뜨 밴드가 나선다.

쳇바퀴 돌 듯 지루한 일상에서 벗어나 샹송을 타고 떠나는 로맨틱 파리란 콘셉트로 공연이 진행된다.

보컬리스트 미선레나타의 따뜻한 샹송 해설을 따라 피아노, 아코디언, 베이스의 아름다운 선율이 어우러지면 어느새 파리의 낭만을 만끽할 수 있다.

저녁 공연은 손윤 밴드가 로맨틱한 재즈와 화려한 스텝이 빛나는 특별한 밸런타인 저녁을 마무리한다.

정통 스윙 재즈부터 대중적인 팝, 영화 오리지널사운드트랙(OST) 등 재즈와 탭으로 탭 댄서의 화려한 스텝을 하나의 악기처럼 쌓아 올리는 퍼포먼스 밴드다.

한편 서울에 있는 청담나인은 1889년 프랑스 파리에 개관해 문화적으로 풍요로웠던 벨 에포크(아름다웠던 시절) 시대를 장식한 카바레 ‘물랭 루주’ 콘셉트로 재즈와 공연이 합친 재즈 퍼포먼스 바를 운영 중이다.

예약을 포함한 자세한 내용은 캐치테이블 ‘청담나인 재즈&다이닝’이나 전화(02-2002-9800)로 확인할 수 있다.

또한 얼리버드 기간(7일까지) 동안 발렌타인 재즈 콘서트 예약자에 한해서 ‘발렌타인 칵테일 2잔’을 증정하는 이벤트도 진행 중이다.