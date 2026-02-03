전북, 농촌소멸 대응 컨트롤타워 첫 발

농어촌활력재단 본격 설립

2027년 1월 출범… 지원 일원화

전북도가 농촌 소멸 위기 대응을 위해 분산된 농어촌 지원 기능을 통합한 전문 공공법인인 ‘전북농어촌활력재단’ 설립에 본격 착수했다.



전북도는 2일 도청 대회의실에서 전북농어촌활력재단 설립 발기인대회를 열고, 재단 설립 비전과 향후 추진 일정을 공유했다고 밝혔다. 재단은 내년 1월 공식 출범을 목표로 하고 있다. 이날 발기인대회에는 김관영 전북도지사와 문승우 도의회 의장을 비롯해 농어업 분야 전문가, 지역 활동가, 유관기관 관계자 등 200여명이 발기인으로 참여했다.



전북도는 현재 분산 운영 중인 전북농촌경제사회서비스활성화지원센터와 전북농촌융복합지원센터, 전북농어업농어촌일자리플러스센터에 더해 신규 전국교육훈련기관을 하나로 통합하는 전북농어촌활력재단 설립을 추진해 왔다. 지난해 10월 행정안전부로부터 설립 승인을 받으면서 재단 출범이 본격화됐다.



전북은 14개 시·군 가운데 10곳이 인구 감소지역, 13곳이 소멸 위험지역으로 분류될 만큼 농촌 고령화와 청년 인구 유출이 심각한 상황이다. 인구 감소로 인한 지역 소멸의 악순환을 끊기 위해 농촌 경제·사회 분야를 총괄하는 지휘본부 필요성이 지속적으로 제기돼 왔으나, 이를 맡을 전담 기관이 그동안 부재했다.



재단 출범 이후에는 농촌경제사회서비스 전달 체계 구축과 주민 참여형 공동체 육성, 지역 맞춤형 농어촌 활력 사업 추진, 농어촌 일자리 창출, 전국 단위 교육훈련기관 운영 등의 역할을 맡게 된다. 이를 통해 흩어져 있던 농어촌 지원 기능을 일원화하고, 농촌 현안 해결을 위한 실질적인 실행기관으로 자리매김한다는 구상이다.