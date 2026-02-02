기후부, 육상풍력 156㎿규모 3개 사업 선정

176㎿ 규모 4개 사업이 입찰, 총 3개 사업 선정

2025년 하반기 육상풍력 고정가격계약 경쟁입찰을 통해 총 156.28㎿(메가와트) 규모로 3개 사업이 선정됐다.

2일 기후에너지환경부(기후부)는 2025년 하반기 육상풍력 경쟁입찰 결과를 확정해 입찰 사업자에게 개별 통보했다고 밝혔다.

이번 육상풍력 입찰용량은 230㎿ 내외로 공고됐다. 176.28㎿ 4개 사업이 입찰에 참여했다.

강원 태백시 삼수동 해발 1303m 매봉산 ‘바람의 언덕’ 고랭지 재배단지 주변에서 하늘을 가르며 돌아가는 풍차 날개. 뉴시스

입찰 접수는 지난해 11월17일부터 12월29일까지 진행됐다. 올해 1월26일부터 이틀에 걸쳐 사업내역서 평가가 실시됐다.

평가는 2단계로 이뤄졌다. 1차는 산업·경제효과 및 주민수용성 등 비가격 평가, 2차는 입찰가격에 대한 계량 평가로 진행됐다.

이를 통해 총 합산 156.28㎿ 규모의 3개 사업이 선정됐다.

선정된 사업은 주민참여형 바람소득 모델로 진행될 계획이다. 바람이라는 공공재 혜택을 지역주민과 공유함으로써 사업 수용성을 높이고 발전 수익을 지역사회에 환원하는 등 지역과 상생하는 것이 특징이다.

이번 육상풍력 경쟁입찰 결과는 한국에너지공단 신재생에너지센터 누리집을 참고하면 된다.

기후부 관계자는 "앞으로도 지역주민들이 육상풍력 사업에 적극 참여할 수 있도록 육상풍력 경쟁입찰에서 다양한 우대방안을 마련할 계획"이라고 말했다.