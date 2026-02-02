[사설] 볼썽사나운 與 ‘합당 내홍’, 지금이 권력투쟁할 때인가

당권 전초전에 밀린 민생·개혁 과제

절차 실종 합당, 정당 민주주의 배치

당내 구성원 공감할 토론 선행해야

더불어민주당 이언주 최고위원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정청래 대표(오른쪽)의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이해찬 전 국무총리 조문 정국이 마무리되자마자 잠시 수면 아래로 잠복했던 더불어민주당 내부의 ‘합당 갈등’이 폭발했다. 정청래 대표가 던진 조국혁신당과의 전격적인 합당 카드를 두고 당 지도부 내 당권파와 비당권파 최고위원들이 공개 설전을 벌이며 정면충돌한 것이다. 이번 내홍은 단순히 합당 득실을 따지는 것을 넘어 민주당의 차기 당권·대권 경쟁의 전초전 성격을 띠고 있어 그 파장과 후유증이 심각할 것으로 우려된다.

비당권파인 이언주·황명선·강득구 최고위원은 어제 최고위원회의에서 혁신당과의 합당 추진을 놓고 원색적인 비판을 쏟아냈다. 특히 이 최고위원은 “고대 로마는 2인자, 3인자에 의해 반란이 빈번했다. 최근 상황을 보면 로마가 생각난다”고 직격한 것은 이번 갈등의 본질이 무엇인지를 상징적으로 보여준다. 합당 제안을 정 대표 체제 연장을 위한 정치적 책략이자 이재명 대통령에 대한 ‘반란’으로 규정한 것이다. 정 대표가 친명 우위인 당내 세력 구도에 변화를 주기 위해 합당을 밀어붙이고 있다는 게 반청(반정청래) 진영의 시각이다. 8월 전당대회에서 정 대표의 경쟁자로 유력한 김민석 국무총리 측까지 이에 가세하며 민주당은 사실상 내전 상태로 치닫고 있다.

정 대표 측 역시 물러서지 않고 합당 절차를 예정대로 진행한다는 방침이다. 정 대표 측은 이번 합당이 단순한 세 불리기가 아니라 정권 재창출을 이루기 위한 ‘강한 야권 통합’의 필수 과정임을 강조한다. 특히 조국혁신당이 보유한 선명성과 강성 지지층을 흡수함으로써 민주당의 외연을 확장할 수 있다는 논리다. 그러나 양측의 파열음 속에 민주당과 조국혁신당 사이 긴장감도 고조되고 있다. 조국혁신당은 민주당 일각에서 자신들의 정체성을 문제 삼은 데 대해 불쾌감을 표출하고 있다. 합당 논의가 표류할 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

5년 단임 대통령제에서 집권 2년차는 국정 동력을 극대화해 정책 성과를 내야 하는 시기다. 그런데 산적한 민생 현안을 해결하고 개혁 과제를 선도해야 할 집권당이 차기 당권·대권을 겨냥한 권력투쟁에 골몰하고 있으니 딱한 노릇이다. 범여권 통합은 지방선거를 앞두고 지지기반 확충을 위한 전략적 선택일 수 있다. 그러나 지금처럼 명분도, 절차도 실종된 무분별한 합당론은 정당 민주주의 취지에 맞지 않는다. 민주당 지도부는 독단적인 밀어붙이기식 추진이 아닌, 당내 구성원이 공감할 수 있는 ‘질서 있는 토론’을 선행해야 한다.