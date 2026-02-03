[이코노 브리핑] 월 250만 압류방지 생계비 계좌 출시 외

월 250만 압류방지 생계비 계좌 출시

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 주요 시중은행들이 2일 일제히 ‘압류 방지 전용 생계비 계좌’를 내놨다. 지난 1일 시행된 민사집행법 개정 시행령에 따른 것으로, 이 계좌에 입금된 돈은 채권자가 압류용 등록을 할 수 없다. 월 최대 입금 가능 금액은 250만원이다. 기존에는 기초생활수급자 등으로 계좌 개설 자격이 제한됐지만 2월부터 개인 고객 누구나 가입 가능하며 전 금융기관에서 한 명당 한 계좌만 보유할 수 있다.

우리금융, 동계오륜 응원 이벤트 실시

우리금융그룹이 2026년 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 맞아 대한민국 국가대표팀을 응원하기 위해 8개 계열사와 함께 28일까지 ‘팀우리(Team Woori) 응원 이벤트’를 실시한다고 2일 밝혔다. 우리금융의 대한체육회 공식 후원을 기념해 마련된 이벤트로, ‘우리WON뱅킹’에서 미션 참여 후 획득한 메달 수만큼 경품 추첨에 응모할 수 있다.

레미콘 가격 담합 7개사 22억 과징금

공정거래위원회는 광양 지역에서 레미콘을 제조·판매하는 7개 업체가 레미콘 판매가격을 공동으로 결정하고 물량을 상호 배분한 담합 행위를 적발해 시정명령과 함께 과징금 22억3900만원을 부과하기로 했다고 2일 밝혔다. 7개 업체는 동양레미콘, 고려레미콘, 광현레미콘, 케이더블유, 서흥산업, 중원산업, 전국산업이다.