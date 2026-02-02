30% 할인 모바일 농할상품권… 설 앞두고 100억원 규모 발행

15일까지 판매…1인 한도 10만원

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 설을 맞아 농할상품권을 100억원 규모로 발행한다.

지난 1일 서울 마포구 망원시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 뉴스1

농식품부와 aT는 2일부터 15일까지 1인당 최대 10만원의 농할상품권을 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다고 밝혔다.



농할상품권은 국민이 장바구니 물가 부담을 덜고 국산 농축산물의 지속적인 소비 기반을 확보하기 위해 마련된 모바일 상품권이다. 이번 농할상품권은 전국 17개 지역별 상품권으로 2일부터 순차적으로 발행되고, 해당 지역 내 가맹점에서만 사용할 수 있다. 설맞이 발행 취지에 따라 유효기간은 28일까지다.



농식품부와 aT는 출생 연도와 지역별 판매 규모를 분배해 다양한 소비자들이 활용할 수 있도록 설계했다. 65세 이상 구매는 2일부터 8일까지 진행된다. 출생연도 1961년 이전인 회원은 우선 구매가 가능하다. 이후 전 연령대 구매는 9일부터다. 비플페이 등 17개 애플리케이션(앱) 중 하나를 다운받아 앱 내에서 지방정부별 상품권을 구매하면 된다.



문인철 aT 수급이사는 “이번 상품권 발행은 설 명절을 앞두고 농축산물을 구매하는 국민의 장바구니 부담을 완화하면서, 동시에 농업인·소상공인에게도 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.