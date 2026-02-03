LG전자 북미 HVAC 시장 공략 가속

주택·데이터센터용 솔루션 소개

LG전자는 북미 시장에 특화된 냉난방공조(HVAC) 시스템을 앞세워 북미 공조시장 공략에 나선다고 밝혔다.



LG전자는 2일 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 공조전시회인 ‘AHR 엑스포 2026’에 참가해 북미에 최적화된 맞춤형 냉난방 제품인 ‘유니터리 시스템’과 인공지능데이터센터(AIDC)를 위한 산업용 HVAC 솔루션을 소개했다.



LG전자가 이번 엑스포에서 공개한 주거용 제품인 ‘유니터리 시스템’은 단독주택이 많고 천장이 높은 북미 지역에서 가장 보편적으로 사용되는 주거용 냉난방 시스템이다. 규격화된 실외기와 실내 공조 장치로 구성되어 있고, 건물에 설치된 배관을 통해 집 전체에 따뜻하거나 시원한 공기를 공급하는 방식이다. LG전자 관계자는 “유니터리 시스템은 북미 주거용 시장이 요구하는 신뢰성과 실용성을 갖췄다”고 설명했다.



LG전자는 또 이번 전시를 통해 AIDC를 위한 액체냉각 솔루션 등 다양한 산업용 HVAC 솔루션도 공개한다. 특히 금속 재질의 냉각판(콜드 플레이트)을 서버 내 열 발생이 많은 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 등 칩에 직접 부착하고, 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식히는 방식의 LG전자의 냉각제분배장치(CDU)도 소개됐다. CDU는 기존 공기냉각 방식에 비해 설치 공간은 작고 에너지 효율이 높아 기존 데이터센터보다 더 많은 열을 발생시키는 AIDC에서 안정적으로 활용할 수 있다.



이재성 LG전자 ES사업본부장은 “유니터리 시스템과 HVAC 솔루션을 앞세워 북미를 포함한 글로벌 공조시장 공략에 더욱 속도를 낼 것”이라고 밝혔다.