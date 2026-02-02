[부고] 유병연씨 별세 외

▲유병연씨 별세, 정기채·흥채·영채씨(메리츠증권 고문, 전 NH투자증권 사장) 모친상, 김말태·김미화·배금현씨 시모상, 정현이·진영·현숙·진호·진주·진경·진웅씨 조모상, 김수봉씨 외조모상=2일 대구보훈병원 발인 4일 오전 8시 (053)625-4466
▲이성덕씨 별세, 이동현(우리은행 홍보실 차장)·정아(수성미래교육재단 팀장)·수진씨 부친상, 김윤진씨(우리은행 차장) 시부상, 전광우(더시티극단 대표)·이민권씨(파라다이스 오퍼레이션팀 부장) 장인상=1일 서울아산병원 발인 4일 오전 5시20분 (02)3010-2000
▲임태훈씨(전 KIST 부원장) 별세, 장순화씨 남편상, 임성은·수은씨 부친상, 최원석씨 장인상=1일 서울아산병원 발인 4일 오전 7시 (02)3010-2000
▲정두영씨(원일수산식품 회장) 별세, 고영숙씨 남편상, 정진원·진일씨 부친상, 임영미·정민희씨 시부상=2일 강남세브란스병원 발인 4일 오전 7시 (02)2019-4000
▲유병연씨 별세, 정기채·흥채·영채씨(메리츠증권 고문, 전 NH투자증권 사장) 모친상, 김말태·김미화·배금현씨 시모상, 정현이·진영·현숙·진호·진주·진경·진웅씨 조모상, 김수봉씨 외조모상=2일 대구보훈병원 발인 4일 오전 8시 (053)625-4466
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지