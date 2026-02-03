“이름은 중요하지 않다”… 올해도 단양에 찾아온 ‘얼굴 없는 천사’

군청에 365만원·손편지 전달

3년째 나눔… “누군가에 빛 되길”

“뭐가 그리 바쁘고 힘들었는지 여기 오는 길이 멀었나 봅니다.”



하루 1만원, 1년을 모아 365만원을 기부한 충북 단양군의 기부천사가 3년째 따뜻한 이웃 나눔을 이어가고 있다.

충북 단양군 익명 기부자는 매년 손편지와 함께 365만원을 맡기고 있다. 단양군 제공

2일 단양군에 따르면 지난달 28일 오후 3시쯤 익명의 기부자가 군청 주민복지과를 방문해 현금 365만원이 담긴 봉투를 맡겼다. 직원들이 뒤따라가 인적 사항을 요청했지만 그는 “이름은 중요하지 않다”는 말만 남기고 황급히 자리를 떠난 것으로 전해졌다.



50대로 추정되는 이 여성 기부자는 3년째 군청을 찾았다. 하루 1만원씩 모아 1년간 365만원을 기부해 올해까지 군청에 1095만원을 맡겼다. 그는 봉투에 정성들여 쓴 손편지도 담았다. 편지에는 “뭐가 그리 바쁘고 힘들었는지 여기 오는 길이 조금은 멀었나 봅니다”라며 “작게나마 누군가에게 보탬의 역할을 주는 일말의 빛이 되길 바라는 마음”이라고 적었다. 그는 2024년 첫 기부 때는 얼굴을 마스크와 모자로 가렸다. 당시 편지엔 “단양에 들어온 지 30년이라는 세월이 지나가고 있다”며 “하루 1만원씩 1년을 모아서 작은 기부를 하려고 한다”고 했다.



이날 기부금은 충북사회복지공동모금회로 전달됐다.