조국 “밀약 없어 … 우당 멋대로 활용 말라”

혁신당, 의혹 부인하며 관망 모드

“與 논쟁 비생산적… 인내 또 인내”

합당 무산 대비해 6·3지선 준비도

조국혁신당 조국 대표가 2일 더불어민주당과의 ‘합당 밀약설’에 “밀약 따위는 없다”고 전면 부인했다. 합당을 둘러싸고 민주당의 내홍이 불거지는 가운데 혁신당은 ‘내부 문제부터 해결하라’며 이 상황을 강 건너 불구경하는 모습이다. 혁신당은 합당이 무산될 경우를 대비해 6·3 지방선거 일정을 자체적으로 진행키로 했다.



조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “내란을 함께 극복한 동지이자 같이 이재명정부 세운 우당인 혁신당을 제멋대로 활용하지 말아달라”며 이같이 말했다. 조 대표는 “민주당 내부에서 논쟁이 격렬하다”며 “비전과 정책 놓고 벌어지는 생산적 논쟁이 아닌 걸로 보이는데 이 과정에서 저와 혁신당 향한 온갖 공격이 전개되고 있다”고 지적했다. 조 대표는 “어떤 목적으로 그러는지 눈 밝은 국민이라면 아실 것”이라며 “저는 인내하고 또 인내하고 있다”고 밝혔다.

조국혁신당 조국 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

혁신당 박병언 대변인도 최고위 후 “합당을 민주당이 먼저 제안했으면 구체적으로 어떤 절차를 통해서 어떻게 합당하자, 혁신당 주장은 여기까지 수용하겠다는 제안이 와야 하는데 그러지 않는다”며 “깜짝 제안이 아니라 구체적으로 어떤 정책에 대한 수용과 절차를 거칠지 민주당이 답을 줘야 한다”고 말했다.



민주당이 내부 이견으로 합당에 대한 결론을 내지 못하자 혁신당은 시간을 벌고 관망하는 전략을 취하기로 한 것으로 보인다. 민주당에 먼저 합당 찬반 입장을 통보하기 어려워진 상황에서 혁신당은 6·3 지방선거 일정을 준비 중이다.



혁신당 관계자는 “예비후보자 자격 검증을 위한 자격검증위원회를 구성하는 등 지방선거 공천 관련 내부 절차를 계속 진행 중”이라며 “(합당 논의로) 민주당과 혁신당 각자 나름의 절차를 다 멈출 순 없다”고 말했다.



이 관계자는 “민주당이 사전에 소통이 잘 안 됐다고 우리가 먼저 깨는 건 혁신당 당원의 의사 표출도 끝내버리는 것”이라고 했다.

이언주 더불어민주당 최고위원이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

조 대표는 전날에 이어 이틀 연속 민주당 이언주 최고위원 등이 합당 반대론에 무게를 실으며 혁신당의 ‘토지공개념’을 비판한 것을 재반박했다. 이 최고위원은 토지공개념이 위헌 소지가 있다고 주장했는데 조 대표는 “황당무계한 색깔론”이라며 “이런 색깔론 공세가 민주당 의원들한테서 나온다는 것이 개탄스럽다”고 말했다. 조 대표는 “2018년 당시 민주당 이해찬 대표와 이재명 경기도지사도 토지공개념 현실화가 필요하다고 역설했다”며 “합당을 반대할 수 있어도 할 말이 있고 하지 말아야 할 말이 있다”고 불쾌감을 드러냈다.