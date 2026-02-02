케데헌 ‘골든’, K팝 첫 그래미 품었다

‘베스트 송…’ 부문 수상

곡 만든 이재 등 영예

K팝이 사상 처음으로 미국 대중음악 최고 권위의 그래미 어워즈에서 수상했다.



1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’은 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written For Visual Media)’ 부문을 차지했다. 해당 부문은 영화·드라마, 온라인동영상서비스(OTT) 시리즈, 애니메이션, 다큐멘터리 등의 OST 작곡가를 대상으로 한다.

최고의 날 K팝 장르로는 처음으로 제68회 그래미 어워즈에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 상을 받은 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’의 프로듀서팀이 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 24, 마크 소넨블릭, 이재, 이유한, 남희동, 곽중규.로스앤젤레스=AP뉴시스

이에 따라 ‘골든’ 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 그래미 어워즈 수상자라는 영예를 안게 됐다. K팝 작곡가 혹은 음악 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음이다.



24는 수상 소감에서 “현장에 함께하지는 못했지만 이 모든 과정에 참여한 저의 스승이자 가장 친한 친구, ‘K팝의 개척자’ 테디형에게 이 영광을 바친다”고 말했다.



‘골든’은 본상격인 그래미 어워즈 제너럴 필즈(General Fields) ‘송 오브 더 이어(Song of the Year)’를 비롯해 ‘베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스’ 등 5개 부문 후보에 올랐으나 나머지는 수상자로 호명되지 못했다.



지난해 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 ‘송 오브 더 이어’를 수상하며 기대가 높았던 블랙핑크 로제의 히트곡 ‘아파트(APT.)’ 역시 그래미 ‘송 오브 더 이어’와 ‘레코드 오브 더 이어(Record of the Year)’를 비롯해 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’까지 3개 부문에 도전했지만 수상에 실패했다.



이날 ‘송 오브 더 이어’는 빌리 아일리시의 ‘와일드 플라워’(Wild Flower), ‘레코드 오브 더 이어’는 켄드릭 라마와 시저(SZA)의 ‘루터’(Luther)에 각각 돌아갔다.