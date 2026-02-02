靑, 유튜브 등 뉴미디어 취재 기회 늘린다

4일부터 사흘간 온·오프라인 접수

“변화 환경 대응”… 심사위 거쳐 선정

청와대가 유튜브 등 뉴미디어 매체들에 보다 넓게 문을 열기로 해 이재명정부 청와대의 뉴미디어 친화 기조가 심화할 전망이다.



청와대는 2일 온라인 홈페이지에 ‘청와대 신규 출입 뉴미디어 등록 공고’를 게시했다. 청와대는 “국민주권정부는 변화하는 언론 환경에 발맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다”고 공고 취지를 설명했다.

강유정 청와대 대변인(왼쪽)이 2일 청와대 춘추관에서 언론 브리핑을 하고 있다. 청와대는 언론 환경 변화에 발맞춰 유튜브 등 뉴미디어 매체들에 대한 신규 출입 뉴미디어 등록 공고를 하는 등 뉴미디어 친화 기조가 심화할 것으로 보인다. 남정탁 기자

등록 신청은 4일부터 6일까지 사흘에 걸쳐 온·오프라인으로 진행될 예정이다. 등록을 원하는 매체는 △한국신문협회 △한국방송협회 △한국기자협회 △한국인터넷신문협회 △한국사진기자협회 △한국영상기자협회 △한국온라인신문협회 △한국인터넷기자협회 중 한 곳에 회원으로 속해 있어야 한다. 등록을 원하는 기자는 △국회 2년 이상 출입 경력 △중앙정부부처나 이에 준하는 공공기관 2곳 이상 그리고, 총 5년 이상 출입한 경력이 있는 자 △뉴미디어 활동 경력 2년 이상인 자 중 하나 이상의 요건을 충족해야 한다.



최종 등록 여부는 각 분야 전문가들로 구성된 심사위원회를 통해 선정될 예정이다. 강유정 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 진행한 브리핑에서 심사위원회 구성 관련 질문을 받고 “투명하게 어떤 분야의 전문가들을 모실 건지는 추후 좀 더 논의한 이후에 공지하거나 말씀드리겠다”고 설명했다.



앞서 이재명정부 출범 직후인 지난해 7월 당시 용산 대통령실에는 유튜브를 기반으로 활동하는 뉴미디어 기자 세 명의 신규 출입이 허용된 바 있다. 이후에도 추가로 뉴미디어 매체들의 출입을 확대하는 방안이 내부적으로 논의됐으나 실현되지는 않은 것으로 알려졌다.