돌아온 이강인 ‘특급 활약’… PSG 6연승 가도

허벅지 부상 재활 뒤 후반 투입

스트라스부르 꺾고 리그 1위로

유효슈팅 1개… 결승골 기점 활약

맨유는 ‘캐릭 매직’ EPL 3연승

프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)의 ‘골든보이’ 이강인(사진)이 부상 복귀전에서 결승골의 기점이 되는 패스로 팀 승리를 이끌었다.



PSG는 2일 프랑스 스트라스부르의 스타드 드 라 메노에서 열린 RC 스트라스부르 알자스와의 2025~2026 프랑스 리그1 20라운드 원정경기에서 2-1로 이겼다. 6연승을 달린 PSG는 승점 48(15승3무2패)을 쌓으며 RC 랑스(승점 46, 15승1무4패)를 제치고 리그1 선두로 올라섰다.



지난달 18일 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발 출장했다가 왼쪽 허벅지 근육을 다쳐 재활에 전념해 온 이강인은 1-1로 맞선 후반 15분 브래들리 바르콜라와 교체 투입됐다. PSG는 후반 29분 아슈라프 하키미가 거친 태클로 즉각 퇴장당해 10명이 뛰는 수적 열세에 놓였다. 위기 상황에서 이강인이 ‘게임 체인저’ 역할을 해냈다.



그라운드를 밟은 뒤 4분 만에 날카로운 유효 슈팅으로 감을 조율한 이강인은 후반 36분 결승골의 시발점 역할을 했다. 중앙선 부근에서 공을 잡은 이강인은 상대 수비수 3명을 제치는 탈압박 능력을 보여준 뒤 오른쪽 측면의 워렌 자이르에메리에게 패스를 연결했다. 자이르에메리가 올린 크로스는 문전의 누누 멘데스가 강력한 헤더로 이어지며 골망을 흔들었다.



수비에서도 이강인은 존재감을 뚜렷하게 드러냈다. 후반 막판 왼쪽 측면을 파고든 디에고 모레이라를 끝까지 쫓아 볼을 끊어냈다. 이강인의 이런 모습에 루이스 엔리케 PSG 감독은 박수를 보냈다. 단 30분만 뛰었지만, 패스 성공률 83%(20/24)에 드리블 성공 100%, 유효 슈팅 1개, 수비적 행동 4회 등을 기록한 이강인에게 축구 전문 통계 매체 ‘풋몹’은 평점 7.2점을 부여했다.



한편 마이클 캐릭 감독 체제로 전환한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)는 베냐민 세슈쿄의 ‘극장골’에 힘입어 풀럼을 꺾고 3연승을 달렸다. 맨유는 이날 열린 2025~2026 EPL 홈경기에서 풀럼과 난타전 끝에 3-2로 승리했다. 승점 41(11승8무5패)를 쌓은 맨유는 4위를 유지했다. 2-0으로 앞서다 후반 40분, 추가시간 1분에 연이어 골을 허용하며 무승부 위기에 놓인 맨유는 추가시간 4분, 브루누 페르난드스의 패스를 받은 셰슈코가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 캐릭 감독 체제에서 치른 3경기에 모두 승리했다.