네이버, ‘뉴스 제휴 평가 재개’ 절차 개시…2년8개월 만에

네이버가 뉴스 서비스의 투명성과 공정성을 높이기 위해 그동안 중단했던 뉴스 제휴 평가 활동을 공식 재개한다.

절차가 차질 없이 마무리되면 올해 안으로 새로운 제휴 매체들이 엄격한 평가를 거쳐 네이버 뉴스 서비스에 정식으로 입점하게 될 전망이다.

2일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 새로운 ‘네이버 뉴스제휴위원회(뉴스제휴위)’를 운영하기 위해 심사·평가위원 후보를 모집한다는 협조 공문을 주요 관련 단체와 기관에 발송했다.

공문 발송 대상에는 미디어다양성위원회와 여론집중도조사위원회, 인터넷신문윤리위원회, 한국신문윤리위원회 등이 폭넓게 포함됐다.

2023년 5월 편향성 논란과 법적 분쟁 등을 이유로 뉴스제휴평가위원회의 활동이 잠정 중단된 지 약 2년8개월 만이다. 새롭게 구성될 뉴스제휴위는 제휴심사위원회(제휴심사위)와 운영평가위원회(운영평가위)로 나뉘어 운영될 예정이다.

제휴심사위는 네이버와 제휴를 희망하는 언론사의 입점 자격을 평가하는 역할을 수행하며, 운영평가위는 제휴 언론사들이 뉴스 서비스 운영 규정을 충실히 준수하는지 모니터링하는 업무 등을 담당한다.

제휴위에 소속될 전문가 심사단은 300~500명으로 예상된다. 현직 종사자를 제외하고 언론·미디어·저널리즘·디지털 플랫폼·정책 등 관련 분야에서 전문성을 갖춘 인물들로 구성된다.

네이버는 이르면 설 연휴가 지난 직후에 구체적인 정책 내용과 향후 방향성을 투명하게 공개하고 업계와 소통하는 뉴스제휴 설명회도 준비하고 있다.

네이버 관계자는 “공정하고 전문성 있는 제휴 심사, 운영 평가 규정 완성을 위해 노력 중”이라며 “풀단 구성을 위한 구체적 후속 일정은 추후 투명하게 공개할 예정”이라고 말했다.