경기도장애인재활협회, 장애이해 및 인식개선센터 신규강사 모집

사단법인 경기도장애인재활협회가 장애이해 및 인식개선센터 12기 ‘장애인식개선교육 강사’와 ‘장애인식개선교육 연주단’을 모집한다고 2일 밝혔다.

장애이해 및 인식개선센터는 2011년부터 경기도 보조금을 지원받아 경기도민을 대상으로 사회적 장애이해교육과 직장 내 장애인 인식개선교육을 지속적으로 운영해 왔으며, 장애인과 비장애인이 구분 없이 함께하는 사회 도모를 목표로 하고 있다.

모집 대상은 강의 경험이 있거나 장애인식개선교육 강사 활동에 관심있는 장애인 및 비장애인 또는 악기 연주가 가능한 장애인이다. 13일까지 신청을 받고 1차 서류 전형, 2차 운영위원회 심사를 통해 선발된다. 선발된 강사는 경기도장애인재활협회 장애이해 및 인식개선센터 소속의 위촉 강사로 활동하게 된다.

위촉된 강사단은 위촉식을 시작으로 전문 교육과 분기별 전문가 커뮤니티, 강의 컨설팅 등 역량 강화를 위한 체계적인 교육 혜택을 받게 된다. 활동 시 강사비가 지급된다.

자세한 사항은 장애이해 및 인식개선센터(☏070-4268-2792)로 문의하거나, 협회 홈페이지(http://www.gsrpd.org) 내 안내문 및 신청서를 통해 확인할 수 있다.