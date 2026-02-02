김민석 국무총리, 전북 익산시 명예시민 됐다

국가식품클러스터 방문 등 도시 가치 제고 공로

김민석 국무총리가 전북 익산시 명예시민으로 선정됐다.

익산시는 2일 익산의 가치와 미래 경쟁력을 대외적으로 알리는 데 기여한 공로를 인정해 김 총리에게 명예 시민증을 수여했다.

김민석 국무총리(오른쪽)가 2일 정헌율 전북 익산시장으로부터 받은 명예시민증을 들고 반갑게 악수하고 있다. 익산시 제공

이번 명예시민 선정은 김 총리가 공식 석상에서 익산에 대한 각별한 애정과 신뢰를 여러 차례 드러낸 점이 결정적으로 작용했다는 게 익산시 측 설명이다.

김 총리는 최근 공개 발언에서 정계 은퇴 이후 거주하고 싶은 도시로 익산을 언급하며, 쾌적한 정주 여건과 안정적인 도시 환경을 높이 평가했다. 국가 행정을 총괄하는 총리가 익산을 ‘살기 좋은 도시’로 지목한 만큼, 시는 해당 발언이 익산의 인지도 제고와 도시 이미지 개선에 의미 있는 효과를 가져온 것으로 보고 있다.

산업 분야에서의 기여도도 컸다. 김 총리는 최근 익산에 위치한 국가식품클러스터를 방문해 현장을 직접 둘러보고, 대한민국 식품산업을 선도할 핵심 거점으로서 익산의 역할과 성장 가능성을 높이 평가했다. 익산시는 김 총리의 이런 행보가 익산의 산업 기반과 정주 환경을 국민에게 객관적으로 알리는 계기가 됐으며, 도시 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 긍정적인 효과를 낳았다고 밝혔다.

이날 수여식에서 정헌율 익산시장은 익산 발전에 대한 공감대 형성과 국가 식품산업과 연계한 도시 비전을 널리 알린 공로에 대한 감사의 뜻을 표하며 김 총리에게 직접 명예 시민증을 전달했다.

정 시장은 “김민석 총리께서 익산의 가치를 높게 평가해 주신 데 깊이 감사드리며, 앞으로도 명예시민으로서 익산의 미래 발전 방향을 함께 고민하고 공유해 나가길 기대한다”고 말했다.