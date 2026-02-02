범정부 자살대책 추진본부, 경기도 자살 대응체계 점검

국무조정실 범정부 자살대책추진본부가 경기도의 자살위기 대응체계를 점검했다고 2일 밝혔다. 추진본부는 지난달 9일 이후 전국 시·도를 순차적으로 방문하면서 현장 의견을 청취하고 있다.

경기도는 1개 광역 자살예방센터와 31개 기초 자살예방센터를 운영하고 있다. 경기도는 청년과 청소년(15~34세) 정신건강 치료비 지원 사업과 자살유족의 정서 지원을 위한 힐링캠프, 자조모임 등 우수사례를 소개했다. 올해도 추가 재정지원을 통해 전담인력 168명을 운영하는 등 현장 대응역량 강화를 위한 노력을 계속할 계획이다. 경기도 관계자들은 자살시도자 등에 대한 사후관리 과정에서 기관간 협업체계가 안정적으로 마련될 필요가 있다는 의견을 냈다.

추진본부는 이달 13일까지 자살예방정책의 현장 안착을 위해 전국 17개 시·도 순회를 마무리할 예정이다.

송민섭 추진본부장은 “자살예방은 특정기관의 역할에 국한되지 않고 사회 전체가 함께 대응해야 할 과제”라며 “현장의 목소리가 정책 개선으로 이어질 수 있도록 관계부처와 함께 제도적 보완방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.