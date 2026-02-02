오세훈 “장동혁 디스카운트, 지방선거 덮칠까 염려…‘절윤’해야”

오세훈 서울시장이 2일 “장동혁 디스카운트가 지방선거를 덮치지 않을까 하는 염려가 매우 크다”고 말했다. 오 시장은 국민의힘 지도부가 한동훈 전 대표의 제명을 결정한 직후 장동혁 대표의 사퇴를 요구한 바 있다.

오 시장은 이날 국회에서 열린 국민의힘·서울시 부동산정책협의회 후 기자들과 만나 “저 혼자만이 아니라 인천, 경기 등 각 지자체장과 광역 기초 지자체장 출마자들은 아마 상당히 노심초사하고 있을 것”이라며 “대부분 서울시장 선거만 얘기하지만 서울에는 25개 자치구가 있고 경기도에도 국민의힘 소속 자치단체들이 숫자가 굉장히 많다”고 전했다.

오세훈 서울시장이 2일 국회에서 국민의힘·서울시 부동산정책협의회를 마친 뒤 백브리핑을 하고 있다. 뉴시스

오 시장은 이어 “그들은 지금 말을 안 해도 속이 숯 검댕이일 것”이라며 “(장 대표가) 명확하게 윤석열 전 대통령과 관계를 정리하고 이른바 절윤을 분명한 기조로 하고 나서야 비로소 국민께 선택해 달라고 호소할 수 있다”고 강조했다.

오 시장은 “그 점에서 장 대표의 입장과 노선이 변화하지 않으면 제 입장도 달라질 게 없다”며 “장동혁 리스크로 지방선거에서 수도권이 대패하는 결과로 이어진다면 그때 책임을 묻는 것보다 지금 노선 변화를 강력한 목소리로 요구하는 것이 더 필요한 일”이라고 목소리를 높였다.

앞서 오 시장은 지난달 29일 “장 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 한다”고 날을 세웠다. 오 시장은 그간 국민의힘 지도부에 한 전 대표 제명안을 처리하지 말고 정치적으로 해법을 찾을 것을 촉구해 왔다. 당시 오 시장은 당 최고위원회의에서 한 전 대표 제명안을 처리할 수 있다는 관측이 나오자 “국민이 주신 소중한 정권까지 내어주고 그것으로도 모자라 스스로 분열하겠다는 당이 무슨 면목으로 국민의 선택을 바랄 수 있겠나”라며 “서로에게 공을 던지는 작은 정치가 아니라 각자를 잠시 내려놓고 통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기를 내 결단해 달라”고 호소했다. 그러나 결국 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 이른바 당원 게시판 사건을 문제 삼아 한 전 대표를 제명했다.