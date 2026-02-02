경북문화관광공사, 관광분야 예비·초기 창업기업 지원 대폭 확대

경북관광기업지원센터, 공유오피스 입주기업 상시 모집

입주공간 임차료·관리비·시설장비 사용 등 무상지원

경북문화관광공사는 2일 지역 관광산업 활성화 및 일자리 창출을 위해 경북관광기업지원센터 공유오피스 입주기업을 상시 모집에 나선다고 밝혔다.

모집 대상은 예비창업자 또는 창업 7년 미만의 관광 분야 중소기업으로, 사업 아이템의 경쟁력과 사업 수행 실적 등을 종합 평가해 선정한다.

경북관광기업지원센터 공유오피스. 공사 제공

입주기업은 계약 체결일부터 2026년 12월 31일까지 경북관광기업지원센터 공유오피스를 이용할 수 있다.

선정된 기업에는 임대료와 관리비 전액을 지원하며, 센터 내 공용시설과 장비를 무료로 제공한다.

이와 함께 '2026 경북 관광 스타트업'과 협업 프로젝트 등 센터 사업화 자금 공모 참여 시 가산점 혜택도 준다.

현재 센터 내 독립오피스에는 19개 사무실 가운데 16개 회사가 입주해 있으며, 공유오피스는 5개소에 11개사가 이용 중이다.

공유오피스 입주기업 가운데 공간 활용도와 성장 가능성이 높은 기업은 심사를 거쳐 독립오피스를 추가 배정받을 수 있다.

입주를 원하는 기업은 경북문화관광공사 또는 경북관광기업지원센터 홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 신청서를 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.

경북관광기업지원센터는 2022년 개소 이후 지금까지 67개사를 지원해 지역 관광의 경쟁력을 높였다.

김남일 공사 사장은 "경북의 풍부한 관광 자원과 기업의 혁신적인 아이디어가 결합해 지역 관광 산업에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다"고 말했다.