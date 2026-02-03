인천, 고령자 면허 반납 땐 최대 20만원

전국적으로 고령운전자가 늘어나면서 이들이 운전대를 잡아 발생하는 사고도 증가 추세다. 정부와 지방자치단체가 이를 예방하기 위해 운전면허 자진반납 제도를 시행 중이다. 인천시는 고령운전자의 교통사고 저감 차원에서 장려금을 최대 20만원까지 확대해 시행한다고 2일 밝혔다.



시는 지난해 고령운전자 기준 연령을 기존 70세에서 65세로 하향하는 내용의 조례를 개정한 바 있다. 올해부터 실제 운전 사실이 확인되는 때 기존보다 10만원을 추가해 지원할 계획이다. 이를 통해 교통사고 위험은 줄이고 고령운전자의 이동 안전을 확보한다는 취지다. 대상은 관내 거주하는 65세 이상으로 유효한 면허증을 지참해 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 찾아 신청하면 된다.