한국항공대, 정시 합격자 발표 후 몇 시간 만에 취소…수험생 '분통'

항공대 관계자 "전산상의 오류로 과학탐구 과목 몇 개 누락"

경기 고양시 소재 한국항공대학교가 2026학년도 정시모집 합격생을 조기 발표한 지 만 하루도 되지 않아 합격 발표를 취소한 것으로 파악돼 논란이 일고 있다.

‘2026 정시 합격 가능선 예측 및 지원전략 설명회에서 학부모 및 수험생이 배치참고표를 살펴보고 있다. 사진=연합뉴스

2일 항공대에 따르면 입학처는 지난달 30일 2026학년도 정시모집 조기 발표 합격자를 발표했지만, 몇 시간 만에 문자 메시지 공지를 통해 “성적 재산출 필요가 발생함에 따라 합격자 발표를 취소하고 추후 재공지할 예정”이라고 밝혔다.

항공대는 이날 오후 2시 이후부터 합격자 발표를 다시 진행했다. 수험생들은 영문도 정확히 모른 채 합격이 취소된 상황에 황당하다는 반응을 보였다.

한 수험생은 “입학처에 문의했을 때 오류가 없고, 결과가 발표 난 게 맞는다고 했지만 인제 와서 다시 발표한다고 했다”며 분통을 터트렸다.

정시모집 원서접수가 지난해 12월 31일까지였던 점을 감안하면 합격 발표까지 한 달 정도의 시간이 있었는데, 왜 사전에 오류를 확인하지 못했냐는 지적이 제기된다.

한국항공대학교. 사진=연합뉴스

항공대 관계자는 이에 대해 “학생들의 성적이 넘어오는 과정에서 전산상의 오류로 과학탐구 과목이 몇 개 누락돼서 발생한 문제”라며 “원 데이터가 매우 많기 때문에 누락된 걸 인지하지 못했다”고 설명했다.

또 합격이 번복된 학생들에게는 개별적으로 사과 입장을 전할 예정이라고 설명했다.