비트코인 ‘대폭락’ 우려에도…부자아빠 “세일의 시간…금·은·비트코인 더 살 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도 의장으로 매파적 성향의 케빈 워시를 지명하면서 자산시장이 폭락하는 가운데, 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’ 저자 로버트 기요사키는 금·은·비트코인이 “세일에 들어갔다”며 매수를 예고했다.

세계적인 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키. SNS 갈무리

기요사키는 2일(현지 시간) X(옛 트위터)에 ‘부자와 가난한 사람의 차이’라는 제목을 글을 올렸다.

그는 “월마트에서 세일을 하면 가난한 사람들은 몰려가서 이것저것 사들인다”,“하지만 금융자산 시장이 세일에 들어갈 때, 즉 폭락이 발생하면 가난한 사람들은 팔고 도망치고, 반대로 부자들은 몰려들어 사고 또 산다”고 적었다. 이어 “지금 금, 은, 비트코인 시장이 폭락했다”, “세일에 들어간 것”이라고 했다.

그러면서 “나는 현금을 손에 쥐고 세일 중인 금, 은, 비트코인을 더 사기 위해 기다리고 있다”며 “당신은 무엇을 할 것인가”라고 반문했다.

한편 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 지난 1일 오후 1시30분 기준 비트코인 1개 가격은 전날보다 약 5% 하락한 7만8309달러를 기록해, 8만 달러 이하로 떨어졌다. 비트코인 가격이 8만 달러 이하로 하락한 것은 지난해 4월11일 이후 처음이다. 이번 하락은 주요 알트코인에 더 큰 충격으로 번졌다. 이날 이더리움은 5.71% 하락, 솔라나는 1.45%, 리플은 2.01% 떨어지며 비트코인보다 큰 낙폭을 기록했다.

금과 은 가격도 급락했다. 같은 날 금 선물 가격은 주 초반 온스당 5100달러를 돌파했는데 이날 11% 넘게 하락해 4700달러대에서 마감했다. 금과 함께 랠리를 이어온 은 선물 가격은 30% 넘게 급락해 온스당 78달러까지 밀렸다.