손아섭, 황재균 여자관계 폭로 “아나운서 킬러였다”

'짠한형 신동엽' 유튜브 채널 캡처

야구선수 손아섭이 최근 은퇴한 황재균의 여성 관계를 폭로했다.

지난 2일 '짠한형 신동엽' 채널에는 'UP그레이드 폭로전'이라는 콘셉트로, 류현진♥배지현 부부, 황재균, 손아섭 등이 출연했다.

이날 MC 신동엽이 "황재균은 잘생긴 외모로 유명하지 않았느냐"고 물었다. 이에 손아섭은 "예전이 더 잘생겼다"고 귀띔했다.

배지현은 "내가 한창 스포츠 아나운서를 할 때 황재균이 20대 후반이었다. 그때는 확실히 인기가 많았다"고 증언했다. 손아섭이 "아킬 시절?"이라고 묻자, 다들 어리둥절했다. 손아섭은 "아나운서 킬러"라고 설명했고, 황재균은 당황했다.

신동엽은 "당연한 거다. 아나운서들은 예쁘고 지적이니까 인터뷰하면서 자주 보면 호감도 갖는 것"이라며 수습했다. 류현진은 "나도 그런 경우"라며 공감했고, 황재균은 "네가 진정한 아킬"이라고 설명했다.

손아섭은 "(황재균은 상대가) 계속 바뀌는데 그게 무슨 사랑이냐"면서 "류현진 형은 결혼까지 했으니까 아킬이 아니라 사랑이다. 킬러라고 표현이 안 된다"고 지적했다. 황재균은 "저 술 한 잔만"이라며 체념했다.

황재균은 "예전 여자친구를 보고 친구들이 이해 못하는 경우도 있고, '진짜 예쁘다'고 할 때도 있다"며 "솔직히 이상형에 답을 못하겠다. 매력적이고 내가 끌리는 여자를 좋아한다"고 탤어놨다.

손아섭은 "맞는 것 같다. 엄청나게 수수한 여자를 만나는 걸 봤고, 섹시한 스타일을 만나는 것도 봤다. 다양하다"고 귀띔했고, 황재균은 "더 이상 나가면 안 될 것 같다. 재혼이고 뭐고 끝났다"고 했다.

신동엽이 "재혼 생각이 있느냐"고 묻자, 황재균은 "아기를 정말 좋아하니까"라고 했다.

한편 황재균은 2022년 12월 그룹 '티아라' 지연과 결혼, 2년 만에 파경을 맞았다. 2024년 6월 이혼설이 불거졌고, 별거 끝에 남남이 됐다. 당시 이광길 해설위원은 KNN 라디오에서 중계 도중 "황재균 이혼한 것 아느냐"고 언급했다. 지연 측은 "사실무근"이라고 선을 그었으나, 2024년 10월 이혼을 발표했다. 한 달 뒤 서울가정법원에서 이혼 조정이 성립됐다.