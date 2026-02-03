윤택, ‘나는 자연인이다’ 조작 의혹에 “월 300만원 내야 출연”

유튜브 채널 '병진이형' 화면 캡처

개그맨 윤택이 '나는 자연인이다' 조작 의혹에 대해 자연인으로 참여하려면 월 300만원을 내야한다는 농담 섞인 말을 남겼다.

2일 유튜브 채널 '병진이형'에는 '[나고맙] '나는 자연인이다' 다 구라야' 영상이 공개됐다. 이날 개그맨 윤택을 게스트로 초대한 김형인과 지대한은 윤택이 출연하는 '나는 자연인이다'에 대해 이야기를 나눴다.

지대한은 윤택에게 "윤택 만나러 간다고 하니까 우리 아들이 물어보라고 하더라. '나는 자연인이다'가 100% 진짜인지 물어보라고 했다"고 말했다.

함께 나온 코미디언 김형인도 "나도 궁금했던 거다"고 했다. 이에 윤택은 "100% 진실을 담아 이야기 하겠다"며 "강원도 산골에 가면 자연인 아카데미가 있다. 그곳에서 교육을 하고 양성을 한다"고 말했다.

그러면서 "자연인이 되고 싶은 사람이 제작진에게 밀서를 보낸다. 밀서를 보내면 '자연인이 되고 싶습니까. 몇 회 출연자로 모시겠습니다'라고 답장이 온다"고 했다.

그는 "단 자연인 아카데미를 수료해야 한다. 그게 월 300만원이다"고 했다.

윤택의 농담에 김형인은 "나는 '나는 자연인다'를 안 믿으니까 진짜라고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다.