BBQ 윤홍근 회장 “자강불식 자세로 성과 증명해야”…신입사원 사령식

제너시스BBQ그룹은 서울 송파구 본사 국제회의장에서 공채 37기 신입사원 사령식을 개최했다고 3일 밝혔다. BBQ 제공

사령식은 신입사원 입문 교육 결과 보고를 시작으로 선서, 사령장 수여 순으로 진행됐으며 신입사원들은 각자의 전공과 역량에 맞춰 현업 부서에 배치됐다.

BBQ는 지난해 37기 공채에 2500여명이 지원했고 서류전형과 인공지능(AI) 역량검사, 실무 면접 등을 거쳐 합격자를 선발했다.

합격자들은 경기 이천에 있는 프랜차이즈 전문 교육기관 ‘치킨대학’에서 입문 교육을 수료했다.

교육 과정은 그룹의 국내외 사업과 부서별 직무 교육, 실무 중심 프로그램 등으로 구성됐다.

제너시스BBQ그룹 윤홍근 회장은 사령식에서 “올해는 자강불식의 자세로 지금까지 준비해 온 역량을 실행으로 옮기고 성과로 증명해야 하는 해”라며 “BBQ의 역사를 완성하는 구성원이 되어 주길 바란다”고 당부했다.

신입사원들은 직영 매장 현장실습 기간을 거쳐 운영, 점포 개발, 마케팅 등 각 부서에 배치돼 본격적인 업무에 돌입한다.

BBQ 관계자는 “공개 채용과 체계적인 육성 과정을 통해 젊은 인재들이 꿈과 희망을 품고 도전할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.