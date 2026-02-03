정준하 “유재석은 옛날이나 지금이나 불쌍해”

‘궁금하면 허경환’ 채널 화면 캡처

코미디언 정준하가 유재석이 불쌍하다고 말했다.

지난 2일 ‘궁금하면 허경환’ 채널에는 ‘놀면 뭐하니나 잘해. 준하형 잔소리 그만’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 허경환은 정준하와 전화 인터뷰를 시도했다. 정준하는 허경환에게 "집에만 있지 말고 사람들도 좀 만나고, 에피소드를 만들어야 한다"고 말했다.

그러면서 '무한도전'을 찍을 당시 양세형과 함께 클럽에 갔던 얘기를 했다.

정준하는 "그때 사진을 수십만 장은 찍혔는데, 단 한 장도 밖으로 나온 적이 없더라. 그게 참 좋은 거다. 우리가 이 정도라서 가능한 거다"고 말했다.

이어 그는 "재석이 진짜 불쌍한 애다. 옛날이나 지금이나 불쌍하다. 재석이는 어딜 움직이기만 하면 교통이 마비된다. 남자들끼리도 제대로 못 다닌다"고 했다.

정준하는 "우리가 이렇게라도 돌아다닐 수 있는 게 얼마나 고마운 건지 알아야 한다"고 말했다.

정준하는 또 유재석 무명 시절을 언급하며 "걔는 옛날에도 불쌍했고 지금도 불쌍한 애다. 그만큼 많은 걸 감당하고 있는 사람"이라고 했다.

정준하는 허경환에게 "지금 '놀면 뭐하니?'에 나오면서 관심을 받을 때를 잘 살려야 한다. 조급해하지 말고 마음을 편하게 가지라"고 말했다.