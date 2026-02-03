'시그널' 데뷔 서지훈, "더 단단해진 모습으로 돌아오겠다"...3일 육군 현역 입대

배우 서지훈. 뉴스1

배우 서지훈이 국방의 의무를 이행하기 위해 3일 현역 입대한다.

지난달 28일 소속사 매니지먼트 구는 서지훈의 입대 소식을 전했다.

매니지먼트 구는 "서지훈 배우가 군 복무 동안 안전하고 건강하게 복무를 마치길 바라며, 변함없는 응원과 따뜻한 격려를 부탁드린다"라고 당부했다.

입대에 대해 서지훈은 "촬영을 잘 마무리하고 입대하게 돼 마음이 한결 편하다"며 "대한민국 국민으로서의 의무를 성실히 다하고, 더 단단해진 모습으로 돌아오겠다"고 각오를 밝혔다.

별도의 공식 일정은 진행하지 않으며, 그는 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 군 복무를 이어갈 계획이다.

서지훈은 2016년 방영된 드라마 ‘시그널’을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 ‘학교 2017’, BTS 세계관 드라마 ‘비긴즈 유스’, ‘계룡선녀전’, ‘어서와’, ‘그놈이 그놈이다’, ‘3인칭 복수’ 등 굵직한 작품에 출연해왔다.

특히 ‘그놈이 그놈이다’, ‘어서와’로 2020년 KBS 남자 신인상을 받는 쾌거를 달성했다.

최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘지금 우리 학교는’ 시즌2 촬영을 마쳤다.