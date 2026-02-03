'146㎝ 73㎏' 서아름, 다이어트 도전 "섹시하다는 말 듣고파"

코미디언 서아름이 다이어트를 선언했다.

3일 쥬비스다이어트 유튜브 채널에는 '키 146㎝ 몸무게 73㎏ 애매한 통통녀 서아름, 내가 억울한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서아름은 그간 자신을 따라다녔던 캐릭터에 대한 고민을 털어놓으며 감량을 결심한 이유를 밝혔다.

그는 "동료들에게 '아름이는 긁지 않은 복권이지. 긁어 볼 생각 없어?'라는 질문을 자주 받았다"며 "'긁지 않은 복권'이라는 얘기를 들으면 내 마음이 긁히는 느낌"이라고 말했다.

서아름은 키 146㎝로, KBS 공채 개그맨 선발 당시 작은 키와 통통한 체형을 캐릭터로 내세워 합격했다고도 했다. 그는 "살이 찌면 게으를 거라는 편견이 있다"며 "사실은 아침 6시에 하루를 시작해 새벽 1시까지 일하고 관리하며 바쁘게 산다. 이런 오해를 없애고 싶다"고 강조했다.

체중이 73㎏에 이르면서 건강에 대한 걱정도 커졌다고 밝혔다. "특별히 다이어트를 해 본 적이 없다"면서도 "유일하게 '이별 다이어트'로 13㎏이 빠진 적이 있다"며 경험을 전했다.

서아름은 "뚱뚱한 캐릭터로 살고 있지만, 살을 빼고 '섹시하다'는 말도 들어보고 싶다"며 "감량을 통해 애매한 캐릭터를 벗고 더 다양한 역할에 도전하고 싶어 다이어트를 선택했다"고 포부를 밝혔다.

서아름은 2019년 유튜브 '두리번TV'와 틱톡을 통해 얼굴을 알렸다. 2023년 KBS 33기 공채 개그맨으로 합격해 KBS2 '개그콘서트'로 데뷔했다. 이후 '팩트라마' '숏폼플레이' 등 코너에 출연했으며 '이토록 친절한 연애' '데프콘 썸 어때요' 등에서도 활약했다.

<뉴시스>