방향성과 안정성에 집중한 일본 프리미엄 샤프트 Design Tuning, 국내 시장 본격 유통

국내 골프 시장에서 장비 선택의 기준이 변화하고 있다. 헤드 중심의 선택에서 벗어나, 스윙의 완성도와 방향성을 좌우하는 샤프트의 중요성이 점차 부각되는 흐름이다. 이러한 변화 속에서 일본 프리미엄 골프 샤프트 브랜드 Design Tuning이 한국 시장에 본격적으로 소개되고 있다.

Design Tuning의 골프 샤프트는 일본 시장에서 이미 프리미엄 샤프트로 알려진 제품군이다. 단순히 강도나 반발력 수치를 강조하기보다, 스윙 과정 전반에서 방향성과 거리 컨트롤을 안정적으로 유지하는 설계 철학을 바탕으로 개발돼 왔다. 특히 미스 샷 상황에서도 좌우 분산 감소와 일정한 스윙 템포를 유지하는 데 강점을 보인다.

이 같은 특성은 페어웨이가 좁고 OB 부담이 큰 한국 골프장 환경과도 연관될 수 있다는 평가가 나온다. 실제 Design Tuning 샤프트를 경험한 골퍼들 사이에서는 긍정적인 평가가 이어지고 있으며, 퍼포먼스를 중시하는 골퍼들 사이에서 대안으로 거론되고 있다는 평가다..

Design Tuning은 샤프트를 단순한 연결 부품이 아닌, 스윙 전체를 설계하는 핵심 요소로 바라본다. 헤드 스피드, 스윙 궤도, 임팩트 타이밍 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 골퍼가 보다 안정적이고 반복 가능한 스윙을 만들어갈 수 있도록 설계하는 것이 브랜드의 기본 방향이다.

현재 국내에 소개된 Design Tuning의 드라이버 샤프트 라인업은 ZERO, VECTOR, MOBIUS, BRIM으로 구성돼 있다. 이 중 ZERO는 브랜드의 설계 철학과 기술력이 반영된 시그니처 모델로, 안정적인 방향성과 균형 잡힌 탄도를 바탕으로 폭넓은 스윙 타입의 골퍼들에게 선택지로 제시된다.

VECTOR는 선명한 타구감과 직진성을 중시하는 골퍼를 위한 모델이며, MOBIUS는 스윙 템포와 리듬의 일관성을 중요하게 여기는 골퍼들에게 적합하다. BRIM은 강한 임팩트 상황에서도 안정적인 컨트롤을 유지할 수 있도록 설계돼, 힘 있는 스윙을 구사하는 골퍼들 사이에서 관심 대상으로 언급되고 있다. 각 모델은 골퍼의 스윙 성향과 플레이 스타일에 따라 차이를 갖도록 설계된 것이 특징이다.

기능적인 완성도와 함께 디자인 역시 Design Tuning 샤프트의 특징으로 언급된다. 고급 카본 소재와 정교한 레이업 구조를 기반으로 한 외관 디자인은 디자인 요소를 강조한 구성을 갖췄으며, 성능과 미적 완성도를 동시에 중시하는 골퍼들의 수요를 겨냥하고 있다.

Design Tuning의 골프 샤프트는 현재 한국에서 프리미엄 골프 용품 전문 유통사 2K 인터내셔널을 통해 유통되고 있다. 2K 인터내셔널은 글로벌 프리미엄 골프 브랜드를 국내에 소개해 온 유통사로, Design Tuning 역시 한국 골퍼들의 플레이 성향과 골프장 환경을 고려해 유통을 확대해 나간다는 방침이다.

방향성과 안정성을 중심으로 프리미엄 샤프트를 표방해온 Design Tuning과 이를 국내에 유통하는 2K 인터내셔널의 행보도 이어지고 있다.