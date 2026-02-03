“가난이 콤플렉스였는데…” ‘환승연애’ 성해은, 초고가 아파트 이사

티빙 연애 예능 ‘환승연애2’를 통해 얼굴을 알린 인플루언서 성해은이 강남의 초고가 신축 아파트로 이사한 사실이 알려지며 눈길을 끈다.

성해은. 성해은 인스타그램 캡처

성해은은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’를 통해 새 보금자리를 공개했다. 영상에서 그는 집 내부 구조는 물론 헬스장, 수영장, 사우나, 골프연습장, 카페, 식당 등 단지 내 커뮤니티 시설을 차례로 소개했다.

집 투어에 나선 성해은은 “이렇게 좋은 집에 내가 살아도 되나 싶을 정도로 행복하다”며 이사 소감을 전했다. 특히 헬스장 시설에 대해 “국내는 물론 해외에서도 이만큼 좋은 헬스장은 처음 본다”고 말하며 만족감을 드러냈다. 그는 넓은 실내 러닝 공간을 직접 뛰어다니며 “러닝머신보다 지면을 밟고 뛰는 게 좋다. 너무 넓어서 여기서만 운동해도 충분하다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 영상 캡처

고층에 위치한 커뮤니티 카페도 공개됐다. 성해은은 시티뷰를 바라보며 커피와 디저트를 즐긴 뒤 “좋은 호텔 라운지에 있는 느낌”이라고 표현했다. 단지 내 식당에서 제공되는 조식과 석식에 대해서는 “밥을 해주니까 너무 좋다. 단점은 양 조절을 해야 한다는 것”이라며 후기를 덧붙였다. 이 밖에도 골프연습장과 코인 세탁실 등의 시설이 소개됐다.

과거 성해은은 반지하 주택에 거주했던 경험을 언급하며 “집이 콤플렉스였고, 넓게 말하면 가난이 콤플렉스였다. 영화 ‘기생충’도 내 이야기 같아 마음이 아팠다”고 털어놓은 바 있다. 비가 오면 물이 새고 곰팡이가 피는 환경에서 생활했던 기억을 떠올리며 “항상 가난한 티를 내지 말아야겠다고 생각하며 살았다”고 고백하기도 했다.

유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 영상 캡처

성해은은 이사한 아파트의 정확한 명칭은 밝히지 않았으나, 창밖 전경과 내부 구조 등을 근거로 일부 누리꾼들 사이에서는 서울 잠원동 메이플자이일 가능성이 제기됐다. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 해당 아파트는 전용면적 84㎡는 56억5000만원, 전용 135㎡ 입주권은 71억원에 거래된 사례가 있다.

승무원 출신의 성해은은 2022년 ‘환승연애2’에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 활동 영역을 넓히며 인플루언서로 자리를 잡았다. ‘환승연애2’ 출연 당시 정현규와 최종 커플이 되며 관심을 받았으나 이후 결별설이 불거졌고, 정현규가 “해은이와는 지금도 서로 응원하는 사이”라고 밝히며 사실상 결별이 공식화됐다.