메뉴보기메뉴 보기 검색

SKT, 디지털 포용성 평가 ‘세계 6위·아시아 1위’

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
이정한 기자 han@segye.com
구글 네이버 유튜브

SK텔레콤이 ‘디지털 포용성’ 평가에서 글로벌 6위, 아시아 1위를 기록했다.

 

SK텔레콤은 공식 뉴스룸을 통해 최근 비영리 독립 평가기관 월드 벤치마킹 얼라이언스(WBA)가 발표한 디지털 포용성 지표(DIB) 평가에서 57.1점을 얻어 글로벌 200개 기업 중 6위를 차지했다고 3일 밝혔다. 아시아 기업 중에선 가장 높은 순위다.

 

DIB는 전 세계 주요 기술 기업을 대상으로 윤리적·사회적·기술적 책임 이행 수준을 종합적으로 나타내는 글로벌 ESG 평가 지표다. 디지털 접근성, 역량, 활용, 혁신, 지속가능한 가치 창출, 인권 등 6개 분야를 평가하고, 목표 설정과 실행 수준, 사회적 영향력도 평가에 반영한다.

 

SK텔레콤은 디지털 역량, 디지털 활용, 지속가능한 가치 창출 등 영역에서 높은 점수를 받았다고 한다. SK텔레콤은 “자사의 디지털 포용 정책이 사회적 난제 해결에 실질적으로 기여하고 있음을 글로벌 무대에서 입증한 성과”라며 “글로벌 투자자와 ESG 평가기관으로부터 경영 신뢰도를 높이는 기반이 될 것”이라고 자평했다.

 

엄종환 SK텔레콤 ESG 추진실장은 “디지털 포용은 단순히 최첨단 기술을 선보이는 것을 넘어 기술이 사회 구성원 모두에게 따뜻하게 닿을 수 있도록 돕는 핵심 가치”라며 “향후 강화되는 글로벌 기준에 발맞춰 책임감 있게 기술을 활용하며 고객과 함께하는 ESG 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.

이정한 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기