G마켓, H.O.T. 광고 속 ‘핫템’ 최대 75% 할인

G마켓은 명절 프로모션 ‘2026 설 빅세일’에 ‘온에어 핫템’ 코너를 추가해 최근 공개된 H.O.T. 광고 속 상품을 대폭 할인 판매한다고 3일 밝혔다.

G마켓 제공

온에어 핫템은 G마켓이 지난 1일 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 공개한 H.O.T.의 설 빅세일 광고 영상 7편에 등장하는 한우, 간장게장, 먹태, 가쓰오우동, 컴퓨터, 파스 등으로 구성했다. 온에어 핫템은 이외에도 식품, 패션, 건강용품, 디지털 카테고리 추천 상품을 특가로 구성해 매일 자정마다 6개씩 최대 75% 초특가 한정수량 판매한다.

앞서 G마켓은 데뷔 30주년을 맞은 그룹 H.O.T.를 모델로 한 설 빅세일 광고 영상을 공개했다. 25년 만에 5인 완전체가 함께 한 광고로, 지난달 28일 공개한 티저 영상은 2일 기준 480만뷰, 1일 공개한 7편의 본편은 1000만뷰를 기록 중이다.

G마켓 관계자는 “유머러스한 광고에 등장하는 상품을 실제 행사에서도 파격 특가에 선보여 쇼핑하는 재미로 이어질 수 있도록 준비했다”며 “명절, 새 학기 시즌을맞아 구매하면 좋은 상품들로 엄선한 만큼, 많은 관심 바란다”고 전했다.