“인큐베이터 없어요”… 양수 터진 산모, 병원 못 찾고 구급차서 출산

‘임신 34주 차’ 조산 가능성에

신생아 중환자실 필요할 수도

충주 지역에서는 대응 어려워

20대 산모가 신생아중환자실 등의 부족으로 구급차 안에서 출산했다

사진=뉴시스

3일 충북소방본부에 따르면 전날 오전 8시23분쯤 충북 충주시 호암동에서 임신 34주 차인 20대 여성 A씨로부터 “양수가 터졌다”는 119 신고가 접수됐다. 출동한 구급대는 A씨 이송을 위해 병원 4~5곳에 이송을 문의했으나 모두 ‘이송이 어렵다’는 답변받은 것으로 전해졌다.

이후 신고 1시간 만인 오전 9시28분쯤 충주에서 50㎞ 정도 떨어진 강원 원주의 한 종합병원에서 분만할 수 있다는 연락을 받았다. A씨는 이 종합병원으로 이송 중인 오전 9시38분쯤 구급차 안에서 아이를 출산하고 오전 10시11분쯤 무사히 병원으로 이송됐다. 산모와 아이는 모두 건강한 상태인 것으로 알려졌다.

충주시보건소에 따르면 임신 34주 차는 6주 정도 조산 가능성이 있다. 이에 일반 분만과는 달리 전문의와 인큐베이터 등 신생아중환자실이 필요할 수 있다.

현재 충주 지역에 산부인과 진료가 가능한 곳은 8곳(병원 3곳, 의원 5곳)이다. 이 중 24시간 분만 가능한 곳은 1곳뿐으로 이 병원도 인큐베이터 등이 없다.

시보건소 관계자는 “산모가 병원에 다녀갔던 것으로 추정한다”며 “한 병원에서 조산 분만이 가능한 병원으로 안내한 것으로 알고 있다”고 말했다.