SRT·KTX 교차운행 앞두고 시운전… 2월 25일 시범운행

한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)이 오는 25일 예정된 고속철도 시범 교차운행을 앞두고 사전 시운전을 시작했다고 3일 밝혔다.

이번 시운전은 열차와 선로 간 적합성, 신호·승강장 등 영업 설비의 호환성을 점검하고, 운영 안정성과 이용객 편의 사항을 검증하기 위한 절차다.

서울 강남구 수서역 SRT 승강장에 열차가 정차한 모습. 연합뉴스

시운전은 SRT가 3일 서울역에서 오송역 구간을 운행하고, KTX가 9일과 10일 수서역에서 대전역 구간을 각각 운행하는 방식으로 진행된다.

사전 시운전이 끝나고 실제 이용객이 탑승하는 시범 교차운행은 오는 25일이다. 시범 교차운행에서는 KTX가 수서역∼부산역, SRT가 서울역∼부산역을 각각 1회씩 운행한다. 두 회사는 이 기간 기존 좌석 공급 규모와 운임 체계를 유지한 채 시스템 안정성과 이용 편의성을 집중적으로 확인한다는 방침이다.

코레일 관계자는 “이번 교차운행은 고속철도 통합 추진 과정에서 실제 운행 여건을 점검하는 단계”라며 “정부와 양사는 시범운행 결과를 토대로 향후 통합 운행 확대 여부와 방식 등을 검토할 방침”이라고 밝혔다.