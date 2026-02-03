장기수, 천안시장 출마 선언…“이재명 정부와 호흡 맞춰 대전환”

“세대·산업·행정 3대 교체로 멈춘 천안 다시 달리겠다”

장기수 더불어민주당 정책위원회 부의장이 ‘천안의 구조적 위기 극복과 세대·산업·행정 대전환’을 내걸고 오는 6월 치러지는 천안시장 선거 출마를 3일 공식 선언했다.

장 부의장은 천안시청 브리핑실에서 가진 이날 기자회견에서 “시민은 젊고 에너지가 넘치는데 도시는 활력을 잃어가고 있다”며 “고속철 선로 위에 멈춰 선 낡은 디젤기관차가 오늘의 천안”이라고 진단했다. 그는 “지금은 재도약이냐, 정체의 반복이냐를 선택해야 할 시점”이라고 강조했다.

장 부의장은 해법으로 세대·산업·행정의 ‘3대 교체’를 제시했다. 시민 분야에서는 돌봄·주거·교통·문화 등 기본권 보장을 확대하고, 전 시민 무료 자율주행버스 도입을 단계적으로 추진하겠다고 밝혔다. 소상공인을 위해서는 민생경제펀드 조성과 보증대출 확대, 이자 감면 등을 약속했다.

산업 분야에서는 AI·모빌리티·반도체 패키징 산업 중심의 구조 전환을 제시하며, 청년 창업 위주 정책에서 벗어나 매출 100억원 규모의 가젤기업 육성과 중장년 창업 지원에 집중하겠다고 했다.

그는 전국 최고 수준 민원 서비스, 공공서비스 365 실현, 주 4일제 도입은 공무원 내부 반발과 행정 부담이 있을 것으로 보이는데, 어떻게 해결할 계획이냐는 질문에 “시장 직속 AI 행정추진본부 설치를 통해 AI로 반복 업무를 줄여 (행정여력을 확보해) 365일 공공서비스를 구현하고, 공공부문 주 4일제를 도입하는 등 ‘양날개 모델’을 추진하겠다”고 밝혔다.

직산역 일대 에코신도시 구상과 관련해 “천안 발전축이 한쪽으로 쏠린 것은 바람직하지 않다”며 “직산 개발을 통해 북부 균형축을 만들고 공공부지를 확보해 행정·체육·복지시설을 배치하겠다”고 밝혔다.

천안·아산 관계에 대해서는 “행정통합이 아니라 생활통합”이라며 선을 그었다. 그는 “시민들은 이미 생활을 공유하고 있는데 행정이 따라가지 못했다”며 “광역교통망 구축 등 실질적인 생활 불편부터 함께 해결하겠다”고 말했다.

문화 정책으로는 독립기념관 서곡지구 미술관 구상과 함께 “공공 문화·예술 사업에 지역 예술인을 일정 비율 의무 참여시키는 ‘지역예술인 쿼터제’를 도입하겠다”고 했다.

장 부의장은 “충남·대전 통합 논의에서도 천안이 중심에 서야 한다”며 “천안의 이익이 배제되면 과감히 문제를 제기하겠다”고 밝혔다. 이어 “국정 방향을 공유하는 이재명 대통령과 호흡을 맞춰 성과를 만들겠다”며 “천안을 바꿀 시간은 지금”이라고 출마 의지를 거듭 강조했다.