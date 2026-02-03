프리미엄 인증 중고차 플랫폼 702코오롱, 벤츠 베스트 셀링 모델 기획전

사진=코오롱모빌리티그룹 제공

코오롱모빌리티그룹의 프리미엄 인증 중고차 플랫폼 ‘702 코오롱 인증중고차’가 2월 한 달간 메르세데스-벤츠 브랜드 기획전을 진행한다.

이번 기획전은 본격화되는 봄철 차량 구매 수요 증가에 맞춰 메르세데스-벤츠의 베스트셀링 모델인 E-클래스, C-클래스, S-클래스 등을 특별한 할인가격에 선보인다.

이번 행사는 ‘702 Prime’ 공식 홈페이지와 전국 오프라인 지점에서 동시에 진행된다.

702 코오롱 인증중고차 관계자는 “고객의 라이프스타일에 맞는 최적의 프리미엄 모델을 안심하고 선택할 수 있도록 매월 브랜드 기획전을 이어가고 있다”며 “신규 오픈한 부산지점을 포함해 코오롱만의 차별화된 인증 시스템을 경험할 수 있는 접점을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.

한편 코오롱모빌리티그룹은 최근 ‘702 Prime 부산지점(경남 양산시 동면 양산대로 600)’을 새롭게 오픈하며 서비스 범위를 대폭 넓혔다.

기존 용인, 김포, 장안평, 대구, 강남에 이어 부산지점을 추가함으로써 전국 6개 지점의 네트워크를 완성해 영남권 고객들의 접근성과 편의성을 크게 강화했다.