오가본, 2025 맘가이드 어워드 수상… 수분로션 부문 2년 연속 1위

유기농 유아 스킨케어 브랜드 오가본(ORGABON)은 육아 앱 ‘맘가이드’가 주관하는 2025 맘가이드 어워드에서 총 9관왕을 차지하며, 유아 스킨케어 전 라인업에 걸친 높은 신뢰도를 확인했다고 밝혔다.

맘가이드 어워드는 광고나 브랜드 홍보 요소를 배제하고, 실제 사용자 리뷰와 전 성분 데이터, 유저 평가를 기반으로 순위를 산정하는 시상식이다. 매년 육아 트렌드와 소비자 신뢰도를 가늠하는 지표로 활용된다.

특히 오가본 ‘씨앗품은 유기농 아기 수분로션’은 2024년에 이어 2025년까지 유아 로션 부문 2년 연속 1위를 기록하며, 소비자들에게 꾸준히 선택받는 대표 제품으로 자리잡았다.

오가본 ‘씨앗품은 유기농 아기 수분로션’은 유기농 원료 기반의 순한 처방으로, 건조해지기 쉬운 영유아 피부에 충분한 수분을 공급하고 매일 안심하고 사용할 수 있도록 설계된 제품이다.

이와 함께 유기농 촉촉 아기 립밤이 유아 립밤 부문 1위를 차지했으며, 유기농 아기 보습크림, 영양 멀티밤, 선밀크 크림, 영양오일은 각 부문에서 2위에 오르는 성과를 거뒀다. 또한 순한 아기 샴푸앤바쓰와 엉덩이 클렌저 역시 유아 워시·샴푸·청결제 부문에서 3위를 기록하며, 오가본 전 제품 라인업이 고르게 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

오가본 관계자는 “광고나 마케팅이 아닌, 실제 사용자 경험과 데이터로 평가받는 맘가이드 어워드에서 여러 제품이 동시에 수상하게 되어 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 아이의 건강한 성장을 최우선으로 생각하는 브랜드로서, 처음부터 안심하고 선택할 수 있는 성분과 사용감을 지속적으로 연구해 나가겠다”고 밝혔다.