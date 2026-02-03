메뉴보기메뉴 보기 검색

故이순재 떠난 후…박근형 "이제 내 차례 온 것 같아"

배우 박근형이 세상을 떠난 동료 배우들에 대해 언급했다.

 

3일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '화요초대석'에는 연극 '더 드레서'의 박근형, 오만석이 출연했다.

 

10년 만에 '아침마당'에 출연했다는 박근형은 "지금은 작고하신 윤소정 선생과 '아버지'라는 연극을 할 때 같이 나와서 인사드린 적 있다"고 인연을 밝혔다. 그러면서 "그전에는 이금희 씨와 이상벽 씨, 저 어렸을 때 나왔다"라고 덧붙였다.

 

이야기를 들은 엄지인 아나운서는 "올겨울 사랑하는 선생님을 많이 떠나보냈다. 그래서 박근형 선생님의 존재가 크게 느껴진다"라며 고(故) 이순재를 비롯한 원로 배우들의 잇따른 부고 소식을 언급했다.

 

박근형은 "다 떠나시고 나니까 차례가 온 것 같기도 하고"라면서 "가신 분들 뒷자리가 허전해서 어느새 제가 그 자리에 들어선 것 같다. 가신 분들 위해 더 열심히 해야 한다"고 전했다.

 

'더 드레서'는 제2차 세계대전이 한창인 영국 어느 지방에서 한 극단이 셰익스피어 '리어왕' 공연을 준비하는 이야기를 그린다.

 

박근형, 오만석을 비롯해 정동환, 송승환, 송옥숙 등이 출연한다.

 

연극 ‘더 드레서’는 오는 3월 1일까지 국립극장 달오름극장에서 상연한다.

