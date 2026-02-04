[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 4일 (수요일) 드디어 결혼할 때 ! 현명한 배우자가 나타난다

96년생 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라. 84년생 남에게 오해받을 일을 하지 마라. 72년생 임기 응변의 대처가 더욱 중요하다. 60년생 좋은 결실을 맺을 수 있으니 참아야 한다. 48년생 손을 벌리는 사람이 많으니 피하고 싶다. 36년생 삶을 원한다면 일에 망설일 필요가 없다.

97년생 말이 많으면 실수하기도 쉽다. 85년생 당장은 어렵지만 운이 온다. 73년생 한곳에 몰입하는 것은 반드시 필요하다. 61년생 시련을 극복하는 기간이 크게 단축된다. 49년생 일에 부작용이 생긴다는 사실 잊지 마라. 37년생 기분전환으로 여행을 하는 것도 좋다.

98년생 일에 책임회피는 덕이 없다. 86년생 남에게 일을 맡겼으면 믿어라. 74년생 전기 전자 보석상 휴대폰점은 광고에 성과가 있다. 62년생 돌다리도 두들겨보고 건너길 바란다. 50년생 힘들어지니 주변의 조언을 구하라. 38년생 가족에 정신적으로 상당히 힘들어진다.

99년생 현재는 보좌하는 일이 소중하다. 87년생 발전과 기세의 변화가 강하다. 75년생 평소보다 더 많이 생각해야 한다. 63년생 하나씩 내 것으로 만들어 가는 것이 좋다. 51년생 방편을 생각해보고 앞날을 대비하라. 39년생 기부문화에 곰곰이 생각해 볼 시점이다.

00년생 금전지출이 많아진다. 88년생 무리하면 건강을 해칠 수 있으니 주의하라. 76년생 책임질 수 있는 선에서 움직여라. 64년생 엉뚱한 곳을 기웃거리니 답답하다. 52년생 오늘은 나쁠 수 있다는 감각이 필요하다. 40년생 일에 안도의 한숨을 내쉬게 된다. 28년생 투박한 것이라도 다듬어 보자.

01년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 89년생 방해하는 사람이 있으니 주의하라. 77년생 기회주의적인 사고방식을 자제하라. 65년생 운전대리업 악세살이 통신업은 광고에 성과가 있다. 53년생 추진한다면 좋은 결과가 나타난다. 41년생 괜한 일에 화내지 말라. 29년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다.

02년생 친구를 무작정 믿어 손재하다. 90년생 지출이 줄고 수입이 늘어난다. 78년생 실리를 추구하면서 적당한 거리를 두라. 66년생 중요한 이야기를 해서는 안 된다. 54년생 떠나는 사람이 있으면 남겨지는 사람이 있다. 42년생 일을 좀더 두고보는 것이 바람직하다. 30년생 광고나 선전물은 발전이 온다.

03년생 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 91년생 방심하면 뜻밖의 큰 손실을 입는다. 79년생 자신의 의지와 상관없이 근심이 어리기 쉽다. 67년생 업무처리를 남에게 맡기지 않는 것이 좋겠다. 55년생 역할에 충실하면 절대 실패하지 않는 법이다. 43년생 부족한 것은 도움을 청하는 것이 필요하다. 31년생 적잖은 데이트 비용이 들어가겠다.

04년생 신규사업은 실패한다. 92년생 지금의 기회를 놓치지 말고 잡아라. 80년생 다양한 인간관계를 맺을 수 있다. 68년생 오락실 복권업 영화관은 광고에 성과가 있다. 56년생 성취의 기쁨은 뭐라 형용하기 어렵다. 44년생 일도 서서히 풀리니 마음을 편히 먹어라. 32년생 하고 있는 일을 갈무리 하라.

05년생 갈등이 깊어지는 것은 자존심이다. 93년생 시간과 노력을 낭비하지 마라. 81년생 결과에 연연하지 말라. 69년생 어떠한 경우에도 자신감을 갖추길 바란다. 57년생 값비싼 물건이라도 쓰일 곳이 없다. 45년생 즐거운 마음으로 시작하라. 33년생 일한 것이 후에 길사가 온다.

06년생 현명한 배우자가 나타난다. 94년생 기쁘고 즐거운 일이 생긴다. 82년생 길게 생각하고 짧게 행동하는 것이 좋다. 70년생 너무 멀리 움직이는 건 삼갈 때이다. 58년생 대체로 마음이 가라앉는 운세다. 46년생 마른 가지에 새싹이 돋아난다. 34년생 어수선하면 중요한 약속을 잊어버린다.

95년생 지나친 기대는 실망만 불러온다. 83년생 선의의 피해자가 생기지 않도록 조심하라. 71년생 음식점 식품점 유흥업은 광고에 성과가 있다. 59년생 질퍽한 곳은 피하고 마른 곳으로 임하라. 47년생 받기보다 주는 것에 익숙할 때이다. 35년생 남서방에 만난사람 도움이 온다.

백운철학원