‘진안고원 운장산 고로쇠 축제’, 3월 14~15일 개최…체험형 콘텐츠 강화

전북 진안군의 대표 봄 축제인 ‘제22회 진안고원 운장산 고로쇠 축제’가 다음 달 14일과 15일 이틀간 주천면 운일암반일암 일원에서 열린다.

진안군은 ‘맑은 산속, 건강 한 모금’을 슬로건으로 내건 올해 축제를 통해 고로쇠 수액의 우수한 품질을 알리고, ‘생태건강치유도시’의 이미지를 체험할 수 있는 프로그램을 대폭 강화할 계획이라고 3일 밝혔다.

전북 진안고원 운장산 고로쇠 축제장을 찾은 일가족이 고로쇠 수액을 직접 채취해보는 체험을 하고 있다. 진안군 제공

축제 기간 전통 방식의 고로쇠 채취 재현을 비롯해 웰니스 체험 프로그램, 진안고원길 걷기 행사 등이 운영되며, 지역 농특산물 판매 부스도 함께 운영된다. 또 수려한 자연경관을 배경으로 지역 주민과 관광객이 함께 어우러질 수 있는 다양한 공연과 체험 프로그램, 진안만의 특색을 담은 먹거리 장터가 운영돼 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

축제 열기에 맞춰 진안의 대표 숙박시설인 진안홍삼빌 호텔도 방문객 유치를 위한 지원에 나서 축제 기간 진안을 찾는 관광객을 대상으로 ‘고로쇠 축제 연계 숙박 프로모션’을 진행해 객실 요금 할인 혜택을 제공할 계획이다.